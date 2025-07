Je prometno nesrečo v Radovljici povzročil pijan direktor komunale?

Vozil pijan, prometna nesreča, spor s policisti in pridržanje. To je incident, ki naj bi ga povzročil direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Nezgoda se je zgodila v ponedeljek ponoči na cesti Malo dobro polje - Posavec, kjer je 49-letnik izgubil nadzor nad vozilom in zletel s ceste. Policisti so mu odredili alkotest, voznik pa se z rezultatom ni strinjal, zaradi česar so policisti odredili strokovni pregled, na rezultate katerega še čakajo. Pridržali so ga. Kakšne so še podrobnosti dogodka, kako se zagovarja direktor komunale in tudi predsednik občinskega odbora Nove Slovenije Matjaž Berčon?