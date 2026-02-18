Je psihiatrična bolnišnica za pomoč res prosila eksorcista?

Ropotanje, kot bi nekdo premikal težke omare, ugašanje luči in televizije, občutek, kot da jih nekdo zasleduje. Dogajanje, ki naj bi se po poročanju eksorcista Marjana Vetrnika zgodilo na eni od ginekoloških klinik pri nas. Izkušnje je po poročanju časnika Dnevnik pred dnevi opisoval na okrogli mizi z naslovom "Obsedenost ali bolezen".

Poklicale naj bi ga medicinske sestre, njegovo pojasnilo pa je bilo, da so te pojave povzročili s splavi, ki jih izvajajo v kliniki. Ob tem je pripovedoval, da ga občasno za pomoč prosijo tudi zdravniki. Psihiatrična bolnišnica Vojnik naj bi pri njem poiskala nasvet in oceno hospitaliziranega pacienta, ali gre za obsedenost.

In kako na to odgovarjajo na kliniki? "Poslužujemo se standardnih slovenskih smernic, ki jih imamo za psihiatrijo za zdravljenje pacientov. Eksorcistov za zdravljenje in postavljanje diagnoz ne potrebujemo in to tudi ne bi bilo prav," je poudarila strokovna direktorica Psihiatrične bolnišnice Vojnik Anja Cvikl Planko.

O navedbah eksorcista pa je dodala: "Vsaj 20 let ali več, kar sem na kliniki jaz, tega ni bilo. Ne morem sicer trditi, kaj se je dogajalo pred 30 ali 40 leti. Prakse so bile različne, vendar gre tudi razvoj stroke naprej."

Z vprašanji se je naša televizijska ekipa obrnila tudi na eksorcista, ki je sicer župnik v Žičah, a ga niso uspeli dobiti.

Da sodelovanje med eksorcistom in oddelkom za psihiatrijo ne obstaja, pravijo tudi v UKC Maribor. Na oddelku za psihiatrijo pa poudarjajo, da vse paciente obravnavajo v skladu s strokovnimi smernicami.