Slovenija

Je psihiatrična bolnišnica za pomoč res prosila eksorcista?

Ljubljana, 18. 02. 2026 19.58 pred 1 uro 2 min branja 39

Avtor:
Jana Ujčič
Marjan Vetrnik

Se za zidovi zdravstvenih ustanov pri nas res izvaja eksorcizem oz. izganjanje hudiča? To naj bi na okrogli mizi v Mariboru minuli petek več kot sto zbranim poslušalcem pripovedoval Marjan Vetrnik, župnik in eksorcist. Trdil je, da so ga v preteklosti na pomoč klicali iz ene od ginekoloških klinik, prav tako je dejal, da naj bi nasvet in oceno hospitaliziranega pacienta pri njem poiskali iz ene od psihiatričnih ustanov. Za katero gre? Kako se odzivajo?

Ropotanje, kot bi nekdo premikal težke omare, ugašanje luči in televizije, občutek, kot da jih nekdo zasleduje. Dogajanje, ki naj bi se po poročanju eksorcista Marjana Vetrnika zgodilo na eni od ginekoloških klinik pri nas. Izkušnje je po poročanju časnika Dnevnik pred dnevi opisoval na okrogli mizi z naslovom "Obsedenost ali bolezen".

Poklicale naj bi ga medicinske sestre, njegovo pojasnilo pa je bilo, da so te pojave povzročili s splavi, ki jih izvajajo v kliniki. Ob tem je pripovedoval, da ga občasno za pomoč prosijo tudi zdravniki. Psihiatrična bolnišnica Vojnik naj bi pri njem poiskala nasvet in oceno hospitaliziranega pacienta, ali gre za obsedenost.

In kako na to odgovarjajo na kliniki? "Poslužujemo se standardnih slovenskih smernic, ki jih imamo za psihiatrijo za zdravljenje pacientov. Eksorcistov za zdravljenje in postavljanje diagnoz ne potrebujemo in to tudi ne bi bilo prav," je poudarila strokovna direktorica Psihiatrične bolnišnice Vojnik Anja Cvikl Planko.

O navedbah eksorcista pa je dodala: "Vsaj 20 let ali več, kar sem na kliniki jaz, tega ni bilo. Ne morem sicer trditi, kaj se je dogajalo pred 30 ali 40 leti. Prakse so bile različne, vendar gre tudi razvoj stroke naprej."

Z vprašanji se je naša televizijska ekipa obrnila tudi na eksorcista, ki je sicer župnik v Žičah, a ga niso uspeli dobiti.

Da sodelovanje med eksorcistom in oddelkom za psihiatrijo ne obstaja, pravijo tudi v UKC Maribor. Na oddelku za psihiatrijo pa poudarjajo, da vse paciente obravnavajo v skladu s strokovnimi smernicami.

eksorcist župnik psihiatrična bolnišnica

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bozjidar
18. 02. 2026 21.39
Laže, kot vsa kleromafija
Odgovori
+1
1 0
deltex
18. 02. 2026 21.25
Aja, pa če ne verjameš v hudiča, te tudi obsesti ne more!
Odgovori
+0
2 2
deltex
18. 02. 2026 21.22
Izganjanje hudiča si je že davno izmislila Cerkev, kot tržno nišo. Znanost pač v preteklosti še ni znala razložiti in pozdraviti raznih hudih psihotičnih stanj, ki jih iz tega ali onega razloga utrpi človek. In če znanosti ne uspe, je to idealno za Cerkev, da vskoči in ponudi rešitev. Zato pa je Cerkev včasih preganjala znanstvenike vseh profilov, ker so trdili drugače kot Cerkev. In ker kljub vsemu napredku še vedno marsičesa znanstveno še ne znamo pojasniti, bo vedno prostor še za razne šušmarje, preroke, vedeževalce, izganjalce hudiča....
Odgovori
+1
4 3
DAEMONIUM
18. 02. 2026 21.19
absolutno so vontarca, klakocarka in grgurevicka obsedene s temnimi silami v to ni nobenega dvoma!
Odgovori
+4
6 2
Podlupo
18. 02. 2026 21.18
Haha, zakaj pa ne...zato pa obstajajo raznorazne alternative, v tem primeru je to pač eksorcizem.
Odgovori
-2
2 4
deltex
18. 02. 2026 21.25
Eksorcizem je nateg, ne alternativa.
Odgovori
+1
3 2
Nace Štremljasti
18. 02. 2026 21.18
pa to ne moreš verjeti,kaj vse so sposobni farji da poberejo denar,rode ne bi mogel izganjati hudiča, kjer je v vezi z njim
Odgovori
-1
4 5
Misika1967
18. 02. 2026 21.18
Izvajalca jj in podrepniki sekti nsi,vracamo se v srednji vek kjer so zenske kurli na grmadah. Crni jastreb ze steguje prste.mahnic bo minister za ucinkovito kurjenje boljse vec kot manj. Pa kdo verjame taki oslarijam??
Odgovori
+0
3 3
prince of persia
18. 02. 2026 21.15
Eksorcista najbolj rabijo v parlamentu!
Odgovori
+2
6 4
biggie33
18. 02. 2026 21.22
Hudič si ne upa v parlament..
Odgovori
+4
4 0
Perivnik
18. 02. 2026 21.36
biggie33 -mogoč, da res ne, maš prov.
Odgovori
0 0
deltex
18. 02. 2026 21.09
Postopek izganjanja hudiča iz človeka, je pogosto hujši od hudiča samega....kdor vanj verjame. Jaz pač ne, Cerkev pa itak služi z vsem...z Jezusom, s peklom , z nebesi, s hudičem, z odkupom grehov, lahko tudi brezstično...od zibelke do groba!
Odgovori
+3
8 5
Renee Nicole Good v spomin
18. 02. 2026 21.03
tudi tale župnik in izganjalec hudiča je tipični desničar...in oni ga izredno cenijo....menda ima v njihovih vrstah ta župnik velike uspehe s svojim delovanjem / v sds in nsi...le pri jansi mu je spodletelo že večkrat...
Odgovori
-1
7 8
Slovenska pomlad
18. 02. 2026 20.59
Jaz verjamem samo v rojstvo v hlevčku in prod svetih 3 kraljev.
Odgovori
+0
5 5
presrani
18. 02. 2026 21.00
Ti edino verjameš Simonu.
Odgovori
-5
2 7
Quatflow
18. 02. 2026 20.57
To pa res ni nekaj nenavadnega, to je stara praksa od nekdaj.
Odgovori
-1
7 8
Bombardirc1
18. 02. 2026 21.08
V sektah že mogoče...
Odgovori
+0
5 5
Banion
18. 02. 2026 20.53
zakaj ne, če pomaga, saj ni uradna medicina edina svetost.
Odgovori
+3
11 8
vlahov
18. 02. 2026 20.52
Ja, pekel obstaja .
Odgovori
+2
5 3
Animal_Pump
18. 02. 2026 20.51
To ni nič novega. Mi je pa smešno..verjame folk v neke reptiljance...sataniste...ravno zemljo...CHEMTRAILE, NADZOR NAD LJUDMI..NADZOR VREMENA.ILuminate itd..itd.bla bla. Ko se pa nekaj takega pojavi...pa...ne ne...to ni res...mi "normalni" ne verjamemo v neke duhove.
Odgovori
+1
6 5
natas999
18. 02. 2026 20.49
ja tud koaliciji nebi škodila kakšna seansa
Odgovori
-4
3 7
gmajna
18. 02. 2026 20.47
Res je Zemlja je plošča in ni čutila nič pa je rodila rešitelja, jao meni pravljičari, KAČA GOVORI🤣🤣🤣
Odgovori
+2
5 3
Misika1967
18. 02. 2026 20.47
Za izvajanja ekssorcizma zta najbolj primerna jj in ministrant vatovec. Jj jih per ze 30 let in ima prakso z slaboumnimi.
Odgovori
-1
7 8
antirepresija
18. 02. 2026 20.43
Muka Lesec in Golobnjak nujno potrebujeta permanentno nastanitev v psihiatrični bolnišnici, nato pa enega ali dva ZELO dobra eksorcista, da jima malo uredi podstresje. Da seveda ne pozabimo na Miheca iz norisnice "Mi socialisti!". Veliko dela bodo imeli eksorcisti!
Odgovori
+0
10 10
presrani
18. 02. 2026 20.36
Sam sem volil gospoda Maljevca in ga vedno lahko vprašam za mnenje.
Odgovori
-4
2 6
Perivnik
18. 02. 2026 21.39
gospoda ali g...o?
Odgovori
0 0
