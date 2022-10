Je referendum na družinski zakonik dopusten? O tem bo odločal DZ

V torek sledi obravnava novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki pomeni realizacijo podpisanega dogovora med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Hkrati z omenjenim predlogom je vlada pripravila novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki realizira del stavkovnega sporazuma med vlado ter Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Vendar pa omenjene novele državni zbor ne bo sprejemal na redni seji, pač pa na izredni.