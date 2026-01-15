Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Je reševanje v slovenskem morju ogroženo?

Koper, 15. 01. 2026 20.04 pred 52 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Nika Kunaver
Policijski čoln P-16

Policija že več kot dve leti ni uspela kupiti novega plovila, čeprav ima namesto petih, kolikor bi jih potrebovala, trenutno na voljo le dva gumenjaka, stara več kot deset let. Bistveno uspešnejši pri nabavi so bili ribiški inšpektorji. Ker bodo dobili novo plovilo, so starega podarili Policiji. Kako je sploh mogoče, da si je morala Policija, ki poleg reševanja iz morja v primeru nesreč opravlja tudi 24-urni nadzor morske meje, plovilo izposoditi od ribiških inšpektorjev? Zakaj z objavo razpisa zamujajo že pol leta? In kdo bo odgovarjal, če policisti ne bodo mogli odpluti na morje takrat, ko bo to nujno?

Policija bi morala imeti v svoji pomorski floti pet plovil, a ima po upokojitvi legendarnega P66 zgolj dva več kot deset let stara gumenjaka, ki sta, danes priznava tudi generalni direktor Policije, prepogosto na servisih.

Da bi vsaj na papirju ublažili umanjko tako pomembne opreme, kot so policijska plovila, so danes prevzeli čoln Pičuljan RAB 830, ki so ga ribiški inšpektorji uporabljali osem let in so ga policistom že lani, ko sta bila oba policijska gumenjaka okvarjena, posodili 15-krat.

Ministra Mateja Čalušić in Branko Zlobko
Ministra Mateja Čalušić in Branko Zlobko
FOTO: MKGP

"Prenos čolna je dodatna krepitev dobrega sodelovanja," poudarja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić. "Policija bo v doglednem času kupila večje plovilo, tako da bo lahko tudi v slabših razmerah opravljala svoje naloge na morju," pa zagotavlja notranji minister Branko Zlobko. V doglednem času pomeni še leto ali dve čakanja.

Čoln Pičuljan ni policijski čoln, nima ustrezne opreme in ne more pluti v slabem vremenu.

Preberi še Pomorski policisti dobili čoln ribiških inšpektorjev

Spomnimo: tako notranje ministrstvo kot Policija že leta vesta, da je floto treba obnoviti. Prvi razpis je bil objavljen že leta 2021, v času notranjega ministra Aleša Hojsa.

Kasneje so razpisi padali, v zadnjem letu pa smo večkrat poročali o sumih, da je želela politika spremeniti razpisne pogoje, domnevno tako, da bi bil razpis pisan na kožo enemu od ponudnikov.

Preberi še Policija potrebuje novega, zatika se pri dolžini

Po vseh teh letih smo, priznava generalni direktor Policije Damjan Petrič, še vedno na začetku. "Najprej moramo tipizirati, kaj želimo v Policiji, potem so pa javni razpisi, ki niso v celoti odvisni samo od nas, ampak od drugih kriterijev. Nabava plovil, izbor plovil in uspešen zaključek traja veliko, veliko časa. To opažamo ne samo pri teh plovilih, ampak tudi pri nakupu helikopterjev imamo podobne težave."

Nekaj več kot osem metrov dolg čoln je bil izdelan leta 2018 in ima okrog 2800 delovnih ur. Bolj kot za policijske naloge pa bi bil primeren za manj zahtevne plovbe.

policija ribiški inšpektorji policijski čoln razpis

'Podpirajo boj proti korupciji, a le dokler jih ne ujamejo s prsti v marmeladi'

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
15. 01. 2026 20.58
KAKEM SLOVENSKEM MORJU,ČE STE GA PODARILI HRVATOM!!!
Odgovori
+1
1 0
Spijuniro Golubiro
15. 01. 2026 20.49
In kaj bojo z čovnom za teh 20km
Odgovori
0 0
Martinović
15. 01. 2026 20.46
Plešimo! Plešimo vsi!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sin legende po očetovih stopinjah
Je varno, da otrok jé sneg?
Je varno, da otrok jé sneg?
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
zadovoljna
Portal
Horoskopska znamenja, ki bodo do konca leta 2026 našla ljubezen
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
Princesin mož umrl pri 85 letih
Princesin mož umrl pri 85 letih
Te destinacije preprosto morate obiskati
Te destinacije preprosto morate obiskati
vizita
Portal
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Že 10-minutna vadba lahko sproži protirakave signale v telesu
Že 10-minutna vadba lahko sproži protirakave signale v telesu
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Skrivnostni sin slavnega pevca znova opažen
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
To je avto leta 2026
To je avto leta 2026
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450