Je reševanje v slovenskem morju ogroženo?

Policija bi morala imeti v svoji pomorski floti pet plovil, a ima po upokojitvi legendarnega P66 zgolj dva več kot deset let stara gumenjaka, ki sta, danes priznava tudi generalni direktor Policije, prepogosto na servisih. Da bi vsaj na papirju ublažili umanjko tako pomembne opreme, kot so policijska plovila, so danes prevzeli čoln Pičuljan RAB 830, ki so ga ribiški inšpektorji uporabljali osem let in so ga policistom že lani, ko sta bila oba policijska gumenjaka okvarjena, posodili 15-krat.

Ministra Mateja Čalušić in Branko Zlobko FOTO: MKGP

"Prenos čolna je dodatna krepitev dobrega sodelovanja," poudarja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić. "Policija bo v doglednem času kupila večje plovilo, tako da bo lahko tudi v slabših razmerah opravljala svoje naloge na morju," pa zagotavlja notranji minister Branko Zlobko. V doglednem času pomeni še leto ali dve čakanja. Čoln Pičuljan ni policijski čoln, nima ustrezne opreme in ne more pluti v slabem vremenu.

Spomnimo: tako notranje ministrstvo kot Policija že leta vesta, da je floto treba obnoviti. Prvi razpis je bil objavljen že leta 2021, v času notranjega ministra Aleša Hojsa. Kasneje so razpisi padali, v zadnjem letu pa smo večkrat poročali o sumih, da je želela politika spremeniti razpisne pogoje, domnevno tako, da bi bil razpis pisan na kožo enemu od ponudnikov.