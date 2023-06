Je Rupar gorenjskemu podjetniku grozil, da ga bo ustrelil?

Nekdanji poslanec SDS in bivši tržiški župan Pavel Rupar naj bi v domačem Tržiču pristopil do moškega in mu dejal: "Tole je bil zadnji vikend, da sem poslušal." Gorenjski podjetnik pravi, da mu je Rupar zagrozil, da ga bo ustrelil. Oba, vpletena v spor, sta na Policijo že podala prijavo, drug drugega pa naj bi obtoževala groženj.

Nekdanji tržiški župan in vodja Inštituta 1. oktober Pavel Rupar naj bi v nedeljo zvečer nenapovedano prišel na zasebno zemljišče, ki je v lasti gorenjskega podjetnika, ki se ukvarja s prevozništvom, ko je med moškima prišlo do spora. Časnik Večer je pridobil videoposnetek, ki naj bi prikazoval, kako Rupar v okolici Tržiča grozi moškemu. "Tole je bil zadnji vikend, da sem poslušal," je nekdanji poslanec in član stranke SDS dejal podjetniku, ko sta se gledala iz oči v oči, pa naj bi mu Rupar še zagrozil, da ga bo ustrelil. "Rekel mi je, da me bo ustrelil," na posnetku pove tudi podjetnik, medtem ko Rupar zakolne, moškega odrine in ga vpraša, kaj je z njim narobe.

icon-expand Pavel Rupar FOTO: Aljoša Kravanja

Gorenjski podjetnik je domnevne grožnje nekdanjega župana že prijavil Policiji, svojo prijavo pa je podal tudi Rupar, ki trdi, da je bil groženj v resnici deležen on. Policijska uprava Kranj je potrdila, da so bili tržiški policisti v nedeljo zvečer obveščeni o kršitvi javnega reda in miru ter da obvestila še zbirajo. Spor naj bi neuradno trajal že več let, celo desetletje. Po informacijah časopisa sicer to ni prvi incident med Ruparjem in dotičnim podjetnikom, ki naj bi se zaradi groženj nekdanjega poslanca že večkrat obrnil na Policijo. Bivši tržiški župan pa naj bi pred leti na parkirišču, na katerem je prišlo do dotičnega spora, že grozil in nadlegoval tudi takrat še mladoletnega sina podjetnika.

Rupar naj bi jim ob tem v zadnjih letih težave povzročal tudi na poslovnem področju. Tako naj bi moškemu recimo poskušal prekrižati načrte pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za gospodarski objekt, ki bi stal na parkirišču, poskrbel naj bi tudi za to, da so njegovo podjetje kar 34-krat obiskali različni inšpektorji, ki pa nepravilnosti niso ugotovili, ter grozil, da bo izkoristil svoj vpliv in zveze, da bo prevozno podjetje ob pogodbe s strankami. Rupar pred naše kamere ni želel stopiti, je pa po telefonu dejal, da je navedba, da je podjetniku grozil, laž ter da zadeve ne komentira. "Pojma nimam, ampak jaz se z Večerom ne bom pogovarjal. Vi ste malo ostudni, tako da ne bi," pa je dejal na poizvedovanje Večera, kaj se je v nedeljo zvečer dogajalo v Tržiču. Spomnimo Rupar je bil v svoji poslanski in županski karieri večkrat obsojen, kljub temu pa je hkrati nekaj časa še naprej opravljal župansko funkcijo. Proti njemu je bilo v teh letih vloženih več ovadb zaradi zlorabe položaja in oškodovanja občinskega proračuna, v štirih letih je bil obsojen na pogojno kazen in vračilo protipravno pridobljenega premoženja, oktobra 2012 pa mu je sodišče prvič prisodilo tudi zaporno kazen. Leto kasneje je prvostopenjsko sodbo potrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani, s čimer je postala pravnomočna. Obenem je tudi prvi poslanec v zgodovini Slovenije, ki je zaradi suma kaznivega dejanja odstopil s položaja. Vpleten je bil namreč v afero s podnajemnico, ki ji takratni poslanec KPK ni sporočil podatkov o lastništvu dveh stanovanj. V medije je takrat prišel posnetek Ruparjevega prepira s podnajemnico in tedanjo intimno partnerico.