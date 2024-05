Je še kje prostor za mojo Lastno sobo?

Pedagoški inštitut je pred meseci predstavil raziskavo o državljanski vzgoji in izobraževanju (ICCS 2022), ki je razkrila, da ima kar tretjina slovenskih osmošolcev in osmošolk, sodelujočih v njej, izrazito negativen odnos do enakosti spolov, priseljencev in priseljenk ter do okolja. Izsledki so res tragični in gotovo vredni takojšnjega ukrepanja. Ni presenetljivo, da nas uvrščajo pod mednarodno povprečje. Žalostno pa je, da ne preseneča niti to, kako mirno in tiho jih je naša družba sprejela. Seveda: predstavljajo namreč zgolj odsev skupnosti, v kateri osmošolce in osmošolke rojevajo, vzgajajo in socializirajo.