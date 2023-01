Je Senidino življenje ogroženo, ker se je zapletla s t. i. estradno mafijo?

Poročilo sarajevske policije razkriva, da je kriminalna združba načrtovala napad na slovensko pevko Senido Hajdarpašić z umetniškim imenom Senidah. Nameravali so jo pretepsti ali politi s kislino. A zakaj bi bila zvezdnica tarča bosanskih kriminalcev? Grožnje naj bi se začele, ko je prekinila poslovno sodelovanje z enim najbolj znanih glasbenih menedžerjev v regiji, ki je osumljen organiziranega kriminala in je trenutno v priporu. Junija 2020 naj bi morala celo pobegniti iz Sarajeva, kjer je snemala videospot z Dinom Merlinom, ker so ji grozili z umorom. Senidah pa naj tudi ne bi bila edina žrtev t. i. estradne mafije.

O t. i. estradni mafiji je srbski tabloidni časopis Kurir pisal že leta 2020 v seriji člankov. Eden njenih vodij naj bi bil Admir Arnautović Šmrk, ki ga je sarajevska policija lani prijela v sklopu akcije, imenovane Bumerang, in sicer zaradi suma organiziranega kriminala, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. Prva žrtev te mafijske združbe naj bi bila že srbska pevka Maya Berović. Po tem, ko se je odločila prekiniti poslovno sodelovanje z bosanskima raperjema Jala Brat in Buba Corelli, katerih menedžer je prav tako Arnautović, je na dvorišče njene hiše v Beogradu nekdo vrgel eksploziv, nato pa še rafalno streljal na kombi, v katerem so bili člani njene glasbene ekipe. Incident se je zgodil avgusta 2019 v bližini Mostarja in le po srečnem naključju v streljanju ni bil poškodovan nihče iz Mayine ekipe.

icon-expand Tarča t. i. estradne mafije naj bi bila tudi pevka Maya Berović. FOTO: Miro Majcen

Naslednje leto se je sodelovanje z Arnautovićevo ekipo odločila prekiniti tudi Senidah in takrat se je začela gonja proti njej, izsiljevali so jo tudi za denar, poroča Kurir. "Vsakodnevno je prejemala grožnje, zato je morala skrivati, kam gre, da je ne bi kdo poškodoval. Junija 2020 je morala nujno pobegniti iz Sarajeva, kjer je snemala videospot z Dinom Merlinom, ker so ji grozili z umorom. Julija 2021 je bila na hišo njenega sodelavca v Sloveniji vržena bomba, 31. marca 2022 okoli 22. ure pa je v ulici Hasana Merdžanovića v občini Vogošća v Sarajevu eksplozivna naprava raznesla avtomobil njenega menedžerja Asima Kravića," naštevajo. Poleg tega je bilo v preteklosti še več incidentov, ko so neznanci na Senidinih nastopih metali solzivec, zaradi česar so bili ti prekinjeni.

icon-expand Senidah naj bi v preteklosti že večkrat grozili. FOTO: Miro Majcen

Policijsko poročilo razkriva srhljive podrobnosti o načrtovanju napada na Senidah Arnautović se trenutno nahaja v priporu, kjer čaka na vložitev obtožnice. Kot smo že poročali, ga je sarajevska policija privedla 20. septembra 2022 po nalogu državnega tožilstva na podlagi razkritij iz pogovorov med njim in drugimi člani kriminalne skupine prek aplikacije Sky. Sumijo ga, da je skupaj z Adnanom Maglićem od druge polovice leta 2019 na območju BiH, Hrvaške, Slovenije, Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Belgije, Španije in drugih držav organiziral mednarodno skupino za nezakoniti mednarodni prevoz, prenos, proizvodnjo ter prodajo kokaina, kanabisa in amfetaminov. Dele poročila sarajevske policije, ki je bilo v okviru preiskave proti Arnautoviću posredovano tožilstvu Bosne in Hercegovine, so pridobili tudi nekateri mediji v BiH, med njimi televizija Hayat in portal Raport.ba. Iz poročila izhajajo tudi nekatere srhljive podrobnosti – Arnautovićeva kriminalna združba je prek aplikacije Sky večkrat načrtovala fizični napad na Senidah med njenim bivanjem v Sarajevu ali drugih lokacijah, ki bi bile ugodne za napad. Nameravali so jo pretepsti, raniti ali politi s kislino po obrazu, "zavedajoč se, da jo bodo s tem težko poškodovali, škodovali njenemu zdravju oziroma ogrozili mir v državi, kar so tudi hoteli".

Nekdanja članica slovenske glasbene skupine Muff pisanja Kurirja v preteklosti ni komentirala, prav tako za komentar ni dosegljiva zdaj, ko dopust preživlja v Mehiki.