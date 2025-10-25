Svetli način
Je slanina enako škodljiva kot cigarete?

Ljubljana, 25. 10. 2025 07.14 | Posodobljeno pred eno minuto

Tjaša Dugulin
Svetovna zdravstvena organizacija slanino, tako kot drugo predelano meso, uvršča celo v isto skupino rakotvornih snovi kot azbest. Že z nekaj rezinami lahko dosežemo priporočeni dnevni vnos nasičenih maščob in soli, kar predstavlja tudi tveganje za debelost, srčno-žilne bolezni, visok pritisk in sladkorno bolezen. Na inštitutih za nutricionistiko in javno zdravje smo vprašali, ali in koliko slanine oziroma podobnih mesnih izdelkov si torej sploh lahko privoščimo.

Slanina je po vsem svetu priljubljen del zajtrka, narezkov, pa slovitih testeninskih omak in mnogih drugih jedi. A na NIJZ svarijo, da so predelani mesni izdelki energijske bombe, hranilno pa revni.

"Tudi v paštetah in hrenovkah, na primer, najdemo višje količine natrija, torej soli, maščob in to nezdravih, nasičenih, tudi holesterola. Pri predelavi dodamo neke aditive, so tudi višje temperature in daljši čas obdelave in tudi tukaj nastajajo neke škodljive spojine," pojasnjuje Vida Fajdiga Novak, raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

slanina in jajca
slanina in jajca FOTO: Thinkstock

Če je priporočen dnevni vnos pet gramov soli, 100 gramov slanine denimo vsebuje kar štiri grame.

Prof. dr. Igor Pravst, vodja raziskovalne ekipe na Inštitutu za nutricionistiko, pove: "Tam nekje med 400 in 600 kalorij, maščob je tam nekje med 40 in 60 gramov, od tega približno štirideset odstotkov nasičenih maščob."

Redno uživanje predelanega oziroma procesiranega mesa je dokazano lahko povezano s številnimi boleznimi.

Že 50 gramov slanine na dan – to sta recimo dobri dve rezini – povečata tveganje za razvoj raka predvsem na debelem črevesu za skoraj 20 odstotkov. Če dnevno dodamo 25 gramov suhe salame, to je 5 do 6 rezin, pa se v osmih letih poveča tveganje za demenco za 40 odstotkov.

"Industrija pripravi vse te izdelke, ne samo mesne, tako, da nas pripelje do neke točke užitka. Ta točka užitka pomeni, da mi, ko uživamo, zaužijemo še več in večkrat se vračamo k uživanju nekega takega izdelka. Ker nam je okusen," še doda Fajdiga.

Posledično pojemo manj dobrih beljakovin, vitaminov, mineralov, kar tveganje za bolezni povečuje. Koliko je torej še dobro za nas?

"Tedensko naj bi zaužili do 300 gramov rdečega mesa in mesnih izdelkov. Za mesne, procesirane izdelke ni priporočila, naj jih ne uživamo, ampak res redko, nekajkrat mesečno, količinsko pa manj," svetuje Fajdiga.

Zelo pomembno je tudi, kakšni so ostali deli prehrane, svari Pravst. "Če bi nekdo vsak dan želel nekaj slanine pojesti, pa ima sicer prehrano z zelo veliko prehranskimi vlakninami, sadja in zelenjave, lahko poje tudi nekaj te slanine."

Slanine in cigaret pa po mnenju sogovornikov vendarle ne gre primerjati, slednje so veliko bolj škodljive.

"Drži sicer, da so nekatere snovi bile razvrščene med kancerogene s strani WHO in to pomeni, da so pač na istem seznamu. Vendar ta absolutna tveganja za razvoj raka so pa zelo različna za posamezno snov," še doda Pravst.

Vseeno pa oba strokovnjaka svetujeta zdrav življenjski slog – poleg zdrave prehrane torej tudi gibanje, nekajenje in nepitje alkohola.

