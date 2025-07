Je Slovenija na pragu uvedbe novih sankcij proti Izraelu?

Ministrstvo za obrambo, zunanje zadeve in za gospodarstvo – ti trije ministri naj bi že pripravljali ukrepe. Neuradno so med njimi embargo na kupovanje orožja, prepoved uvoza izdelkov in živil ter nagovarjanje držav, da se skupaj pridružijo tožbi Južne Afrike proti Izraelu na mednarodnem kazenskem sodišču.

"Slovenska vlada pripravlja bilateralne ukrepe tudi v nadaljevanju in tu ne bomo popuščali," je 28. julija dejala zunanja ministria Tanja Fajon.

Ministrstva danes niso bila na voljo za izjave, ob neuresničeni vladni ideji o zbiranju padal za dostavljanje pomoči v Gazo iz zraka pa ima Levica za svoje vladne kolege novo idejo:

"Zakaj ne bi z našo vojaško ladjo Triglav dostavljali te prepotrebne humanitarne pomoči direktno, ne samo prek mednarodnih humanitarnih organizacij, ampak direktno?" sprašuje Nataša Sukič.

Prvak opozicije Janez Janša je te dni vlado Roberta Goloba označil za podpornico Hamasa. Da so ukrepi, ki naj bi bili pripravljeni predvidoma do petka, škodljivi opozarja tudi diplomat in predsednik SDS-ovega obora za zunanje zadeve.

"Meni se zdijo te poteze, takšen je vtis, zgolj za neko domačo javnost, za ustvarjanje vtisa, da se bo nekaj zgodilo. Najverjetneje tisto, za kar se trdi, da se bo zgodilo, kar bi naj bil cilj, če prav razumem, mir na Bližnjem vzhodu, konec vojne, se bojim, da se bo s takšnimi potezami zgodilo ravno obratno, miru se na tak način ne bo doseglo ..." meni Tone Kajzer, nekdanji veleposlanik Slovenije v ZDA.

Slovenija je lani v Izrael izvozila za slabih 100 milijonov evrov blaga, kupila pa za skoraj 120 milijonov evrov. S tem je Izrael 38-ta najpomembnješa trgovinska partnerica Slovenije, zato poznavalec mednarodnih odnosov dodaja, da je za Izrael pomembneje, ali bosta Francija in Združeno Kraljestvo priznali Palestino, kot pa to, kaj počne Slovenija.

"Slovenija se lahko v tem kontekstu zanese ali pa replicira ukrepe, ki so jih določene države članice EU že naredile. Tako da v tem trenutku karkoli Slovenija naredi, bo lahko ubežala protiukrepom, ker ima Izrael tako zelo pomembne fronte na mednarodni ravni drugod. Tu govorim o Franciji, o Združenem kraljestvu ..." ocenjuje Faris Kočan iz Katedre za mednarodne odnose na FDV.

"Gaza strada, kaj dela vlada?" – geslo protesta, ki ga civilna družba pripravlja prihodnji teden. Od vlade pričakujejo še več ukrepov proti Izraelu, kot tudi Levica: "Prekinitev letalskih povezav z Izraelom, zaprtje Luke Koper za kakršen koli promet z državo Izrael," našteva Sukičeva.

Neuradno naj bi sicer ministrstvo za infrastrukturo že pripravljalo gradivo tudi za tovrstne ukrepe.