Je Slovenija Meka za mafijske združbe in krvoločne klane?

Radovančevič je pojasnil, da so mednarodne kriminalne združbe ena od prednostnih nalog slovenske Policije, "kar se odraža v zadnjih večjih akcijah Policije glede zasegov prepovedanih drug" . "Kriminalistična policija je že večkrat dokazala, da je uspešna pri najzahtevnejših preiskavah." Zdi se, da policija skoraj vsak teden stopi pred kamero in naznani novo razbito kriminalno združbo. Zadnja je padla po 18 hišnih preiskavah, v katerih so zasegli vse od drog do - v Srbiji zaseženih - milijon evrov gotovine. Vseh 17 osumljenih je Slovencev, ki so pod vodstvom 36-letnega Ljubljančana od leta 2018 najprej alarmirali ameriško Upravo za boj proti drogam.

Ali so sodelovali s črnogorskim Kavačkim klanom, policija še preiskuje, a dejstvo je, da jim ne bi bilo treba daleč, saj je brutalni klan imel slovensko celico, ki je s stotinami kilogramov drog in pranjem denarja v treh letih zaslužila najmanj dva milijona, član celice pa je bil tisti, ki je poskrbel za kar 48 ovadenih sredi maja. Pobegli šef kotorske zasedbe klana, Radoje Zvicer , za njegovo odrezano glavo celo ponuja pol milijona evrov nagrade. To Srbije ne preseneča, potem ko so v februarskih racijah v Beogradu razkrili posledice njegovih krvoločnih navodil.

France Božičnik , vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, je ob tem dejal, da so "potrdili, da gre za dobro organizirano kriminalno združbo, ki deluje v Sloveniji in se povezuje s kriminalnimi združbami iz tujine" .

Padel je tudi Šipron Hodžaj, zahvaljujoč mednarodni tiralici prijet na Kosovu minuli mesec, na begu je bil dobra štiri leta, potem ko so albanski mafiji lovke policisti prerezali v Celju, Ljubljani in - najbolj odmevno - na Obali. Dirkanje s Porschejem, metanje pištole v morje, 300 policistov, kriminalistov, specialcev, tudi potapljači in psi so bili v akciji. Klan Kobra ponoči, podnevi pa družinsko podjetje prodaje sadja in zelenjave imenom Kobra Plus. Albanska, ruska, turška mafija. Te so najmočnejše v Evropski uniji, ocenjuje Europol, ki je aprila razkril, da kar 70 odstotkov vseh kriminalnih združb deluje v vsaj treh državah članicah, in da smo na točki preloma.

"Po podatkih Europola zaslužki kriminalnih združb letno dosegajo več milijardne zneske. Usmerjenost k takšnim zaslužkom in pa posledica izgube se odražajo tudi skozi nasilna dejanja. Prevzemanja poslov, teritorija, povračilne ukrepe, ki pa v kriminalnem okolju niso novost. Brutalnost, nasilna dejanja in umori, ki jih spremljamo te mesece je prisotna pri obračunavanju južnoameriških kartelov in v neposredni bližini srbskega kriminalnega podzemlja, kjer je bilo storjenih več kot deset umorov. Preiskovanje takšnih kaznivih dejanj in organiziranih kriminalnih združb, kjer velja izjemna organiziranost, kjer velja hierarhični ustroj, je za slovensko policijo dodaten izziv," je dodal Radovančevič.

Grožnja, ki jo organiziran kriminal, predstavlja EU, še nikoli ni bila večja. Je Slovenija najbolj prometno mafijsko križišče? Božidar Spasić, srbski kriminolog, je pojasnil, da "kriminalcem zelo odgovarja več držav na območju nekdanje Jugoslavije". "Zdaj imajo namesto enega, jugoslovanskega potnega lista, potne liste še šestih ali sedmih držav. Drug drugemu delajo usluge."