Začetek oktobra so iz Zadrugatorja sporočili, da s podporo Centra za kreativnost preučujejo organizacijske in pravne vidike ter zaključujejo finančno načrtovanje, možnosti financiranja pa preverjajo tudi pri bankah in drugih potencialnih investitorjih. "Tudi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (MOL) je pripravljen nameniti del zemljišča Rakova jelša III za projekt najemne stanovanjske zadruge, ki bi bil izbran preko razpisa," so zapisali.

Vendar bi bilo za nadaljevanje pionirskega projekta prve najemne stanovanjske zadruge v Ljubljani po njihovem pomembno sprejetje Zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki so ga predlagale poslanske skupine SD, LMŠ, Levice, SAB in NeP. Zadruge bi namreč z njim končno lahko pridobile nujno potrebno zakonodajno podlago in sistemsko podporo. "To je predpogoj, da bodo stanovanjske zadruge sploh lahko zagotavljale resnično dostopna stanovanja in bo obenem neprepustno zavarovan javni interes – da se teh stanovanj ne bi nikoli izrabljalo za okoriščanje posameznikov," so dejali takrat, o čemer smo poročali.

A njihova želja se ni uresničila. Predlog zakona po mnenju DZ ni bil primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagatelji so sicer želeli z njim zagotoviti 10.000 stanovanj za najem do leta 2029, druga stran poslancev pa je menila, da tak zakon niti ni potreben.

Kauerjeva je osvetlila, kako bi lahko nadgradili model socialne stanovanjske politike, ki so ga v Avstriji razvili pred desetletji in bi ga zdaj radi prenesli na raven EU. Na vprašanje, ali je Slovenija pripravljena na prvo stanovanjsko zadrugo, ki je bilo rdeča nit in naslov spletne konference, je uvodoma odgovorila: " Da."

In kakšne so prednosti stanovanjskih zadrug? V Zadrugatorju jih vidijo v tem, da so zaradi izognitve posrednikom dosegljive tudi gospodinjstvom z nižjimi dohodki, poleg tega stanovalci sooblikujejo stanovanjske prostore že od samega začetka, prav tako pa je skupnost bolj povezana.

Kot je dejala, je odgovor podala na podlagi izkušenj, ko je našo državo primerjala z drugimi evropskimi državami, se zazrla v celoten okvir, ki se dotika stanovanjskih politik. Kar se dogaja v Sloveniji, se odvija tudi drugod, je zatrdila. Ker je model stanovanjske preskrbe in zadrug po njenem mnenju dober, se je treba vprašati, kateri so glavni izzivi, ki jih je treba sprejeti, da bomo vzpostavili tako stanovanjsko politiko, ki bo zagotavljala cenovno dostopna stanovanja in omogočala življenje v mestu, tudi za tiste, ki si tega želijo, a si tega ne morejo privoščiti. ob tem moramo tudi pomisliti, kaj EU lahko naredi pri tem premiku, je izpostavila govornica.

Da bi si lažje predstavljali, je opisala situacijo na Dunaju. Vsak tretji Dunajčan živi v občinskem stanovanju, ki je cenovno dostopen. "To je glavna razlika. Ljudje so ponosni, da živijo v občinskih stanovanjih, ni jih sram, kar je lekcija, ki se je lahko naučimo," je poudarila.

Po njenem mnenju je ključni element, kako to doseči, da vzpostavimo različne instrumente, ki jih zahtevamo od vlade. Na Dunaju so veliko storili, da so ustvarili teren za socialna stanovanja, ki so dostopna večini. "Vse novogradnje je treba nameniti cenovno dostopnim stanovanjem. Vlagatelji morajo vlagati v socialna in občinska stanovanja. V našem mestu morajo biti prisotni različni socialni sloji," je izpostavila Kauerjeva in dodala, da se zaveda, da je v Sloveniji drugače, saj imamo manjša mesta in tudi drugačno kulturo, ki se vrti predvsem okoli najemniških in lastniških stanovanj.

Na Dunaju sta javno financiranje in socialna stanovanja nekaj običajnega, je nadaljevala govornica. Zasebni sektor se povezuje z javnim in skupaj pripravljata projekte bolj dostopnih stanovanj ter na ta način preprečujeta segregacijo. "Zavedamo se, da vložek v stanovanjsko gradnjo pomeni tudi nove službe. Pomembno je, da vsi, ki živijo v okolišu, sodelujejo pri stanovanjski preskrbi," je poudarila in ponovila, da je pomembno, da si vsi lahko privoščijo ustrezna stanovanja.