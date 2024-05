Je Slovenijo vstop v EU dobro izkoristila ali zapravila priložnost?

Vstop Slovenije v EU pred dvema desetletjema je bil velika prelomnica tudi za gospodarstvo, podjetja. Prej omejena predvsem na slovenski trg in države nekdanje Jugoslavije, so podjetja dobila veliko priložnost: vstop na velik evropski trg in to brez carin, z manj birokracije. Ob številnih priložnostih, ki jih je odprlo članstvo, pa jih je Slovenija očitno več zapravila kot izkoristila. Statistika življenjskih standardov namreč razkriva, da je naša država med deseterico, ki se je evropski družini priključila pred dvema desetletjema, v tem času napredovala najmanj. Slovenijo prepogosto zapuščajo najbolj perspektivni kadri, na drugi strani pa se zdi, da smo, ko gre za privabljanje tujega kapitala, še vedno razmeroma neuspešni. Zakaj?

OGLAS

Eno od takšnih, ki so prednosti EU dobro izkoristile je tudi podjetje Incom iz Ajdovščine, ki je znano po blagovnih znamkah Leone in Alive. Andrej Slokar, ustanovitelj in direktor Incoma, danes eden najbogatejših Slovencev, je posel z njim začel pred 23-imi leti v garaži. In zakaj je začel ravno s sladoledom? "Vedno sem ga zelo rad jedel, ampak to ni vzrok. Želel sem si ustvariti nekaj svojega," je pojasnjuje Slokar. Iz garažnega podjetja je zrasla družba s 670 zaposlenimi, lanski prihodek je bil 135 milijonov, dobiček 6 milijonov evrov. Prelomnica pa: 1. maj 2004. "Evropska unija je sigurno velik blagoslov za nas," je jasen Slokar. In sladoled precej enostavno pripeljejo po vseh državah EU, brez administracije, brez nobene dokumentacije, dodaja direktor Boštjan Jerončič. A spomnijo se tudi časov, ko Slovenija še ni bila v EU in so vozili sladoled iz Ajdovščine v sosednjo Italijo. Zapletlo se je že pri dogovarjanju na italijanski carini. "Vedno so mi govorili, da se iz Italije v Slovenijo oziroma v Jugoslavijo da. Sploh niso razumeli, da želim jaz izvažati, tako, da so to bili zelo težki časi. Izgubljali smo ogromno energije, ogromno časa, tovornjaki so stali tudi po dva dni pod sonce," pojasnjuje Slokar. Vstop Slovenije v EU je Incomu predvsem široko odprl vrata na evropski trg. "Prisotni smo v več al manj vseh državah EU, po drugi strani pa nas skozi te države EU spoznavajo tudi druge države izven Evrope," dodaja Jerončič.

Podjetje Incom FOTO: Kanal A icon-expand

Evropski trg je bil odskočna deska na trg ZDA, Avstralije, Nove Zelandije, Vietnama, Kitajske, čokolado, še en njihov izdelek, pa izvažajo tudi v Dubaj in Savdsko Arabijo. Skupno v 43 držav. 20 odstotkov pod lastno blagovno znamko, večinoma pa delajo za multinacionalke. Delo z velikimi svetovnimi igralci pa prinaša še eno prednost. "Od vseh naših klientov, ki so izključno multinacionalke, smo se strahotno hitro učili tako da gre za sodelovanje, ki je obojestransko," pravi Slokar. Koristi pa ne le za podjetje, v Incom namreč prihaja veliko poslovnih partnerjev. Navdušeni nad Slovenijo se običajno vrnejo tudi kot turisti. In zakaj je Slovenija ena izmed držav, ki je v času članstva najmanj napredovala? Poleg nas, so sekunde do vstopa v EU nestrpno, prepričani, da s tem tudi svetlejšo evropsko prihodnost, odštevali še v devetih drugih državah. Na Cipru, Malti, Češkem, Madžarskem, Poljskem ter Slovaškem in na Baltiku - v Estoniji, Litvi in Latviji. Pred dvema desetletjema je Slovenija v unijo vstopila v družbi, vsaj v večini, manj razvitih držav. Danes se Slovenci z izletov iz teh istih držav nemalokrat vračamo pozitivno presenečeni. Slovenija je na očitno zaspala in to kaže tudi statistika . V tem obdobju je namreč napredovala najmanj. Po podatkih Eurostata je Slovenija najslabše izkoristila članstvo in priložnosti, ki jih ponuja. In, tudi ob očitno napačnih notranje političnih odločitvah, najmanj zmanjšala razvojni zaostanek za evropskim povprečjem. Slovenija je danes dežela, kjer imamo davke in prispevke na ravni skandinavskih držav, javne storitve, če gledamo samo rekordne čakalne dobe v zdravstvu ali pa dolgotrajne sodne postopke, pa na ravni balkanskih držav. Slovenija bila ob vstopu, tako kažejo kazalci življenjskih standardov, na ravni 88 odstotkov od povprečja Unije, manj razvita. Češka je takrat z le 75 odstotki precej zaostajala. A v tem času vse nadoknadila, danes pa sta državi poravnani.

Evropska in slovenska zastava FOTO: iStock icon-expand