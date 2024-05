Je slovensko priznanje Palestine res tako blizu kot se zdi?

Slovenija uradno še ni priznala palestinske države. In zakaj ne? Slovenija na primer Palestinsko upravo priznava kot legitimno predstavnico palestinskega naroda. Sicer so sprožili postopke za priznanje, a bodo do 13. junija šele ocenili uresničevanje pričakovanih dejanj ter v primeru doseženega napredka predlog za priznanje posredovali Državnemu zboru. Priznanje Palestine torej še ni tako blizu, kot se morda zdi.

Obstajata dve teoriji državnosti: deklarativna teorija in konstitutivna teorija. Privrženci prve pravijo, da je država lahko obravnavana kot država, če ustreza definiciji državnosti, razglašeni v konvenciji iz Montevidea leta 1933, ki pravi, da mora imeti stalno prebivalstvo in opredeljeno ozemlje, svojo vlado in zmožnost vstopanja v odnose z drugimi državami. Politični obstoj države je "neodvisen od priznanja s strani drugih držav". V nasprotju s konvencijo iz Montevidea, pa ima konstitutivna teorija drugačno razlago. Ta pravi, da se država lahko šteje za državo le, če je kot tako priznava preostali svet. Ta teorija ni zakonsko kodificirana: namesto tega meni, da je sodobna državnost stvar mednarodnega prava in diplomacije. In strokovnjaki imajo precej različna mnenja o tem, ali palestinska ozemlja ustrezajo pravni definiciji državi.

Palestinska zastava FOTO: AP icon-expand

Od leta 2024 je 143 držav od 193 članic ZN priznalo palestinsko državo. To vključuje Turčijo, Kitajsko, Rusijo in vse arabske države ter skoraj vse afriške države razen Kameruna in Eritreje. Med tistimi, ki pa nikakor ne priznavata palestinske države sta tako Združeno kraljestvo kot ZDA. Glavni nasprotnik priznanja pa je seveda Izrael, kjer trdijo, da bi taka država ogrozila obstoj Izraela. Le osem članic EU - Poljska, Bolgarija, Romunija, Madžarska, Češka, Slovaška, Švedka in Ciper - priznava Palestino kot državo. Od teh pa je le Švedska leta 2014 priznala Palestino kot suvereno državo. Tudi Evropska unija Palestine ne priznava kljub številnim diplomatskih prizadevanjem znotraj bloka, piše Al Jazeera. Znotraj EU je namreč postopek priznavanja držav nacionalna pravica in ni predmet postopka ali odločitve EU. Za tiste evropske države, ki Palestine niso priznale, priznanje ni zavrnjeno samo po sebi, ampak ga je treba obravnavati v širšem okviru mirovnega procesa z Izraelom. Takšen je navsezadnje bil tudi osrednji dogovor mirovnih sporazumov iz Osla leta 1993.

Slovenija na primer Palestinsko upravo priznava kot legitimno predstavnico palestinskega naroda, a ne Palestine kot države. Vlada je sicer sprožila postopke za priznanje Palestine. V Sloveniji predlog za priznanje države pripravi vlada, nato ga mora potrditi parlamentarni odbor za zunanjo politiko in zatem še državni zbor. Kot je dejala zunanja ministrica Tanja Fajon, bo vlada odločitev v DZ poslala najpozneje v enem mesecu oziroma do 13. junija. In kakšen je ta sklep s katerim bi se lahko priznala Palestina kot država? Vlada predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države v mejah iz leta 1967 ali v katerih koli drugih mejah, dogovorjenih med Izraelom in Palestino "ob nadaljnjem napredku glede dogovora o premirju v Gazi in izpustitvi talcev ter ob nadaljnjih reformnih prizadevanjih in opolnomočenju palestinske oblasti s ciljem rešitve dveh držav," je zapisano na vladni spletni strani.