Je SLS res na robu finančnega preživetja?

Kaj se dogaja v Slovenski ljudski stranki? Je stranka res na robu finančnega preživetja in ali njena novoizvoljena predsednica res že razmišlja o odstopu s položaja? Tina Bregant je aprila prevzela vodenje stranke, odprla je knjige in ugotovila, da so številke bistveno bolj rdeče, kot je sprva domnevala. Po javno dostopnih podatkih je stranka lansko leto zaključila s skoraj 200 tisoč evri minusa. Stranki pa šibko podporo kažejo tudi javnomnenjske ankete. Nekoč vplivni parlamentarni stranki je inštitut Mediana denimo nameril zgolj odstotek in pol. Kako bo stranka zakrpala svojo finančno globel in s kom se bo povezala pred parlamentarnimi volitvami?