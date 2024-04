Joveva: Zaupam ljudem, da se bodo odločili prav

Na treh od štirih evropskih volitvah doslej pri nas je slavila stranka SDS, zato marsikoga ne preseneča, da ima tudi pred tokratnimi volitvami najboljše izhodišče, štiri poslanske sedeže ji namreč pripisuje raziskava Mediane. "Je pa presenečenje, da imajo koalicijske stranke skupaj samo tri mesta od devetih, to je stvar, nad katero se lahko zamislijo in to po tem, ko so predlagale tri referendume hkrati z evropskimi volitvami," je bila jasna nekdanja evropska poslanka SDS Romana Jordan. "Menim, da volivci tega ne bodo dobro sprejeli."

V Gibanju Svoboda pa pravijo, da vse moči usmerjajo v to, da bi bil rezultat na volitvah boljši od vseh javnomnenjskih anket. "Rezultati, ki trenutno kažejo populistom in skrajnežem visoke odstotke, niso nek odraz resnične baze oziroma resnične volje ljudi, res si želim in zaupam ljudem, da se bodo odločili prav, da bodo v Evropski uniji v večini ostale napredne sile," je poudarila nosilka liste Gibanje Svoboda Irena Joveva. "Tiste sile, ki spreminjamo razmere na bolje z iskrenimi nameni in ne za lastne interese."

In še eno presenečenje. Zunajparlamentarna stranka Vesna bi z nekdanjim kandidatom za predsednika države osvojila en evropski stolček. Kot je zatrdil nosilec liste Vladimir Prebilič, "vstopajo v to zgodbo z iskrenimi nameni". "To se mi zdi pomembno, nihče od nas ne prinaša škandalov s seboj, to se mi zdi zelo pomembno. Gre za to, da slovenski politiki manjka integritete in to želimo vrniti v slovenski politični prostor."