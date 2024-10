Je to najbolj eleganten igričarski prenosnik?

Če spremljate dogajanje v svetu prenosnikov, morda že poznate ime Zephyrus G16. V začetku leta je ASUS predstavil istoimenski prenosnik, a z eno veliko razliko. Tisti ima dodatno oznako GU605 in temelji na Intelovi platformi, medtem ko ta, o katerem pišemo danes, nosi oznako GA605 in ima vgrajen procesor proizvajalca AMD.

Večina igričarskih prenosnikov je izdelanih izključno z namenom zagotavljanja najboljših možnih zmogljivosti v igrah in dviganja celotne izkušnje na višjo raven. To je kot nalašč za navdušene igričarje, vendar so takšni prenosniki v splošnem večji in težji, zato jih ni prav enostavno prenašati. Kot takšni pa ne ustrezajo ljudem, ki jim je igranje video iger sicer pomembna, ne pa edina stvar, ki jo počnejo na prenosniku. Za vse, ki potrebujejo univerzalni prenosnik, na katerem lahko igrajo igre in delajo, je ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605) .

Sodoben prenosnik, namenjen igričarjem in ustvarjalcem vsebin, mora imeti dobre zmogljivosti, a tudi podporo za umetno inteligenco. ROG Zephyrus G16 to dosega na dva načina. Vgrajen ima zmogljiv procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, katerega NPE (čip, odgovoren za umetno inteligenco) zagotavlja 50 TOPS zmogljivosti. Tu je še grafična kartica NVIDIA GeForce RTX 4070 , ki bo popolnoma zadovoljila potrebe ljubiteljev video iger, hkrati pa ponuja vrhunsko zmogljivost umetne inteligence z več kot 320 TOPS zmogljivosti. V teoriji so omenjene komponente zelo obetavne, a da bi iz njih v praksi iztisnili kar najboljše rezultate, je potrebno tudi zmogljivo hlajenje. Toploto iz procesorja odvajamo s pomočjo tekoče kovine, ki prevaja toploto nekajkrat bolje kot najpogosteje uporabljene termalne paste. Posledica so nižje temperature, ki procesorju omogočajo delo pri višjih delovnih taktih, torej boljše zmogljivosti. Zahvaljujoč tako napredni rešitvi se bodo ob gledanju filma ali poslušanju glasbe ventilatorji izklopili, posledično bo prenosnik postal praktično tih. Hladilni sistem sestavljajo tudi trije ventilatorji, ki učinkovito odvajajo toploto izven ohišja. Da bi bilo hlajenje skozi čas kar najboljše, skrbijo filtri na režah za vstop zraka, ki preprečujejo vdor prahu v ohišje.

Kot smo omenili, je ta prenosnik zasnovan kot kombinacija igričarskega in poslovnega prenosnika, kjer delo pomeni predvsem obdelavo videa, fotografij in zvoka, programiranje, oblikovanje ... Skratka vse, kar zahteva visoke zmogljivosti. ASUS je dizajn odlično prilagodil ciljni skupini uporabnikov, zato se prenosnika ROG Zephyrus G16 ne boste sramovali niti na poslovnem sestanku. Elegantno kovinsko ohišje je debelo le 15 mm in tehta 1,85 kg – fenomenalen dosežek za tako zmogljiv prenosnik s 16-palčnim zaslonom. Po diagonali pokrova se razteza LED trak, ki razbija monotonost, obnašanje svetlobe pa lahko prilagajate sami. Seveda ga lahko tudi izklopite, če tako želite.

Zaslon Nebula za igranje iger in filme

ROG Zephyrus G16 ima fantastičen 16-palčni zaslon OLED. ASUS se je odločil lastnosti zaslona, ki so pomembne za igričarje, označiti z jasnim imenom – Nebula. Če vidite to oznako poleg prenosnika ASUS, to pomeni, da ima vgrajeni zaslon visoko hitrost osveževanja slike (v tem prenosniku kar 240 Hz), zelo kratek odzivni čas (tokrat le 0,2 ms), odličen kontrast (1.000.000 : 1 pri GA605), izjemno svetilnost (500 nits) in 100-odstotno pokritost barvnega spektra DCI-P3. Jasno je, da takšen zaslon zadovolji še tako zahtevne igričarje in ustvarjalce vsebin. Ko v enačbo dodamo še neverjetnih šest zvočnikov, je jasno, da bodo uporabniki uživali v filmih in glasbi.

Prava mojstrovina

Besedilo in slike ne morejo ustrezno prenesti vse lepote prenosnika ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605). Je vendarle eden najbolj zanimivih prenosnikov trenutno na trgu, saj odlično združuje lastnosti igričarskih prenosnikov in prenosnikov za ustvarjanje vsebin ter ponuja najboljše iz obeh svetov. Za več informacij o prenosniku, njegovih specifikacijah in tudi informacije o tem, kje ga je mogoče kupiti, kliknite kliknite na to povezavo.