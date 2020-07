Je to poletje? Na Kočevskem zjutraj le 4 stopinje, še stopinja manj v Babnem Polju

Po sobotnem prehodu izrazite hladne fronte, ob kateri so se po Sloveniji razbesnela krajevna neurja , se je vreme včeraj umirilo, saj se je k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka. Ker pa se nahajamo le na njegovem vzhodnem robu, nad našimi kraji prevladujejo vetrovi severnih smeri, ki nam prinašajo za ta čas razmeroma hladen severnoatlantski zrak. Včerajšnje popoldanske temperature so bile ob sicer prevladujočem sončnem vremenu le okoli 23 stopinj Celzija, še precej nižje pa so bile današnje jutranje temperature, saj je bilo ob odsotnosti vetra in oblakov nočno ohlajanje kar izrazito. Po vroči drugi polovici preteklega tedna je tako na začetku tega tedna spet prav prišel kakšen dolg rokav.

Kot kažejo podatki Arsa, je bilo ob sončnem vzhodu najhladneje v Babnem Polju, kjer so bile le tri stopinje Celzija. V Iskrbi pri Kočevju so izmerili štiri, v Logatcu, Šmartnem pri Slovenj Gradcu in Ratečah šest, v Kočevju sedem, v Celju pa osem stopinj Celzija. Tudi marsikje drugod se je ohladilo malo pod deset stopinj Celzija.

Po sončnem začetku dneva se bo oblačnost od severa že dopoldne nekoliko povečala. Sprva bo nebesno modrino prekrivala le prosojna oblačna koprena, popoldne pa bo predvsem na nebu vzhodne in severne Slovenije tudi nekaj nizkih oblakov, ki bodo za sončne žarke manj prepustni. Ob šibkem vzhodnem vetru bodo temperature za marsikoga ravno prave. V večjem delu Slovenije bomo izmerili od 22 do 24 stopinj Celzija, v alpskih dolinah bo le 20 stopinj Celzija. Občutno več bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 27 ali 28 stopinj Celzija.