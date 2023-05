Je to vaš novi košček raja v Sloveniji?

Ste za romantiko ob čudoviti Soči in zelenju neokrnjene narave ali vas bolj privlačita šarmantna slovenska Istra in bližina morja?

Življenje na jugozahodu Slovenije ima lahko čisto drugačen tempo in ponuja edinstveno dimenzijo bivanja – počasnejši ritem, čudovita narava in izjemno hvaležno podnebje lahko vaš vsakdan obogatijo in mu dodajo nedvomno tudi višji standard. In če sanjate o posebnem življenjskem udobju, imamo za vas zelo dobro novico: na dveh čudovitih lokacijah nastajata dve edinstveni naselji, prvo v bližini Bovca, drugo pa v idiličnem naselju Šmarje, le streljaj od Kopra in naše čudovite obale. Rezidenca Murva – eleganca bivanja daleč od mestnega hrupa

Rezidenca Murva je v vasi Šmarje nad Koprom – v pravem osrčju slovenske Istre. Idilična okolica, ki obdaja rezidenco, je že sama po sebi prvi razlog, zakaj je to idealna lokacija za bivanje. Stran od mestnega hrupa, vendar hrkati tudi zelo blizu vsemu udobju: Koper in Izola sta namreč oddaljena le 15 minut vožnje z avtomobilom. Lokacija je obkrožena s čudovito naravo, avtohtonimi oljčniki in slikovitimi vinogradi. V okolici so številne sprehajalne poti in možnosti za različna doživetja. Rezidenca Murva zagotavlja življenjski slog, kot ste ga doslej lahko občudovali le v kakšnem hollywoodskem filmu – ko se čas ustavi in se vsakdan upočasni. Takšen življenjski scenarij je prvi pogoj za bolj kakovosten vsakdan.

Elegantna in dobro premišljena arhitekturna zasnova rezidence Murva pa bo to življenje začarala v čisto novo obliko udobja. In hollywoodski scenarij bo postal resničnost. Najprej vas bo prepričal nepozaben razgled na morje in na savudrijski polotok. Opazovanje morja, ki se spreminja v različnih letnih časih in vremenskih razmerah, je resnično nekaj posebnega. Potem se boste nedvomno zaljubili še v šarmantno arhitekturo rezidence, ki izžareva posebno eleganco in se hkrati ponižno zliva s klasično arhitekturo slovenske Istre.

Zasnovo soseske sestavljajo 44 stanovanj v štirih vila blokih in 16 vil z bazeni, ki bodo izdelane do poljubne gradbene faze. Rdeča nit načrtovanja se kaže v iskanju kakovosti in lahkotnosti bivanja, kar se odraža v umestitvi projekta v prostor, predvsem pa v oblikovanju tlorisov prostorov. Dovršeno so oblikovane in zasnovane tudi zunanje površine, ki so namenjene druženju ljudi.

Vrstne hiše so namenjene predvsem zahtevnejšim kupcem: premišljenost, dovršenost in prestiž so bili vodilo celotnega načrtovanja. Bivalni del bo urejen v dveh nadstropjih. V kletnem delu je predviden večnamenski prostor, ki ga bo vsak lastnik uporabil v skladu z lastnimi potrebami. V neposredni bližini so šola, nogometno igrišče, enota zdravstvenega doma, gostišča, pošta, frizerski salon, trgovine in tudi vinske kleti. Malo avtentično naselje Šmarje ponuja svojim krajanom vse, kar potrebujejo za lahkotnost bivanja.

Rezidenca Murva je zagotovo sanjsko naselje za tiste, ki si želijo sodobnega in udobnega bivanja v harmoniji z naravo. Ne glede na to, ali ste mlad par, družina ali posameznik, v tem naselju boste našli dom, ki vam bo zagotavljal udobje, varnost in prefinjen način življenja.

Rezidenca Murva Lokacija: Šmarje Spletna stran: https://www.rezidencemurva.si/ Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141, zoran@stoja-trade.si

Biseri Soče – udobje v neokrnjeni soški dolini

Biseri Soče so čudovito naselje v slikoviti dolini reke Soče. To je prava oaza miru in naravne lepote. Naselje Biseri Soče je v zelenem okolju Bovca – obdan z gorami in tik ob vznožju mogočnega Kanina zagotavlja edinstveno doživljanje prostega časa. Za stalno ali kot turistični apartma za popoln odklop – v naselju bo na voljo 26 apartmajev v velikosti od 49,9 do 102,4 kvadratnega metra, ki bodo zasnovani za najvišje udobje tudi za najzahtevnejše stranke. Vse enote bodo imele veliko teraso z možnostjo postavitve masažne kadi, z enim najlepših razgledov v dolini Soče. Tloris je bil skrbno zasnovan, pri gradnji pa uporabljajo izključno materiale najvišje kakovosti. To je tudi zagotovilo za vrhunsko udobje in brezskrbnost.

Naselje je zasnovano tako, da boste lahko okusili pristnost življenja v neokrnjeni naravi. Nedvomno pa boste tukaj lahko dobro izživeli tudi svojega športnega duha – v bližini je ogromno možnosti za pohodništvo, kolesarjenje in vodne športe na prečudoviti reki Soča - od kajaka, raftinga in kanjoninga. Okolica naselja ponuja tudi možnosti za ribolov, plezanje, jadralno padalstvo in še vrsto drugih bolj adrenalinskih aktivnosti. To je kraj, kjer boste svoj košček raja v naravi našli prav v vseh letnih časih, tudi pozimi, ko bližnje vrhove pokrije snežna odeja in se lahko zelo hitro odpeljete do kakšnega bližnjega smučišča: na Kanin, v Kranjsko Goro ali Trbiž.

Apartmaji so del poslovno-apartmajske stavbe, kar jim daje dodatno prednost, saj so vse potrebščine le nekaj korakov stran. V neposredni bližini so tudi največji turistični biseri tega okoliša: Kobarid je oddaljen 20, Tolmin pa 35 kilometrov.

Nakup čudovitega apartmaja v naselju Soča je lahko tudi odlična naložba za prihodnost. Bovec je eden redkih biserov sobivanja neokrnjene narave s svojimi prebivalci, zato je gradnja novih objektov omejena z vidika varstva narave. Obstoječim zmogljivostim se z leti povečuje vrednost, možnost nakupa novogradnje pa je izjemno redka priložnost.

Naselje Biseri Soče Lokacija: Bovec Cena: od 281.521 do 619.213 evrov (z vključenim 22% DDV ter parkirnim mestom) Spletna stran: https://biserisoce.si/sl/ Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141, zoran@stoja-trade.si