Je tudi vam duševno zdravje enako pomembno kot telesno?

V EU se je v zadnjem letu 46 odstotkov prebivalcev soočilo s čustveno ali duševno stisko, med drugim z depresijo in utesnjenostjo, pri čemer jih več kot polovica ni bila deležna strokovne pomoči. To po oceni Bruslja kaže na to, da si je na ravni EU ključno še naprej prizadevati za dobro duševno zdravje.

Najpomembnejši dejavnik za dobro duševno zdravje so po oceni 60 odstotkov vprašanih življenjske razmere, sledi jim finančna varnost s 53 odstotki. Podobno je v Sloveniji, kjer so prav tako prepričani, da so najpomembnejši dejavnik za dobro duševno zdravje življenjske razmere, takega mnenja je 62 odstotkov vprašanih. Sledita fizična aktivnost z 61 odstotki in finančna varnost z 59 odstotki.