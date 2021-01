Je tudi vaša tetovaža zbledela?

Se tudi vi ob pogledu na nekaj let staro tetovažo vprašate, kje ste naredili napako, da so barve zbledele in, da linije niso več čiste? Morda mislite, da je kriva vaša občutljiva koža, tetover ali barva? Imamo odgovor. S tetovažo niste več zadovoljni, zaradi neprimerne nege, takoj po tetoviranju in tudi kasneje. Tetovirana koža je zelo občutljiva, zato ji je potrebno nuditi posebno nego, ki bo poskrbela, da barve ostanejo žive, linije pa čiste.

icon-expand Tattoo Nano Shock FOTO: Arhiv ponudnika

NAJPOMEMBNEJŠA JE NEGA Ste tudi vi po tetoviranju poslušali strokovnjaka in za tetovažo lepo skrbeli? Sveže tetovirana koža je rana, ki potrebuje primerno oskrbo. Strokovnjaki priporočajo higieno, redno čiščenje tetovaže z mlačno vodo ter kremo, ki bo kožo počasi in pravilno zacelila. Ob upoštevanju teh nasvetov, se izognemo morebitnim težavam, ki bi lahko nastale ob neprimerni negi tetovaže. Ko se tetovaža zaceli, pa na nego pozabimo. To je eden od razlogov, zakaj tetovaža zbledi. Po tetoviranju je potrebno upoštevati nasvete strokovnjaka, z nego pa nadaljevati tudi po celjenju. Izberite primerno mazilo, ki bo kožo ščitilo in vlažilo.

icon-expand Tattoo Nano Shock FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand Tattoo Nano Shock FOTO: Arhiv ponudnika

KAKŠNA KREMA JE PRIMERNA ZA NEGO TETOVAŽE? Pri izbiri kreme, s katero boste negovali vašo tetovirano kožo velja biti previden, saj je koža po tetoviranju izredno občutljiva. Izberite klinično preizkušeno in dermatološko potrjeno kremo, iz naravnih sestavin, ki ne povzročajo alergijskih reakcij. Krema naj vsebuje zaščitni faktor, antioksidante in vitamine. Spoznajte Lux-Factor TATTOO NANO SHOCK, mazilo za nego tetovaž, ki vsebuje prav vse naštete sestavine in je primerno za vse tipe kože.

icon-expand Tattoo Nano Shock FOTO: Arhiv ponudnika

KAKO OHRANITI ŽIVE BARVE IN ČISTE LINIJE? Zaradi obnavljanja kože in različnih zunanjih dejavnikov, ki negativno vplivajo na kožo, se tudi tetovaža z leti spremeni. Izguba barve je glavni krivec za nezadovoljstvo. Ob redni uporabi Lux-Factor TATTOO NANO SHOCK mazila, bodo barve ostale žive, linije pa čiste. Visokokakovostne sestavine ščitijo ranljivo področje kože in skrbijo za čiste linije ter ohranjajo prvotne barve tetovaže.

icon-expand Tattoo Nano Shock FOTO: Arhiv ponudnika

ZAKAJ JE TATTOO NANO SHOCK PRAVA IZBIRA? Lux-Factor TATTOO NANO SHOCK vsebuje 100 % naravne sestavine, je klinično preizkušen in primeren za vse tipe kože. Visok zaščitni faktor tetovažo ščiti pred nevarnimi UV-žarki, ki so tetovirani koži največji sovražnik. Vlažilni in pomirjujoč učinek sta pomembna, da ne pride do luščenja kože. Mazilo TATTOO NANO SHOCK vsebuje močne antioksidante - revolucionarni polidatin in vitamin E. Deluje antibakterijsko in protivnetno.

icon-expand Tattoo Nano Shock FOTO: Arhiv ponudnika