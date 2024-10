Je uporaba UV lučk pri permanentnem lakiranju varna?

Na ljubljanski dermatovenerološki kliniki zaenkrat ne opažajo, da bi bilo rakavih obolenj na hrbtiščih rok več kot sicer je pojasnila predstojnica prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj . "Res pa je, da bo komaj čez 10, 15 let to, kar bomo pravzaprav morda videli na koži rok," je povedala.

Povpraševanje po permanentnem lakiranju je v zadnjih letih močno naraslo in je, kot pravi kozmetičarka v salonu La Bonita, Ines Babić , ena najbolj iskanih storitev v salonu. Kot je pojasnila stranke permanentno lakiranje cenijo predvsem zaradi dolgotrajnosti in brezhibnega videza nohtov. Lakiranje obnavljajo na tri do štiri tedne in prav tako pogosto torej nohte in roke izpostavljajo neke vrste solariju. "Stranke nas včasih vprašajo, če so UV lučke škodljive, predvsem zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pomisleke razrešimo tako, da pojasnimo, da ob pravilni uporabi ni razloga za skrb,"

V poplavi nepreverjene ponudbe lakov, lučk in ostalih pripomočkov je lahko še posebej tvegano, če si manikuro delamo sami doma. Tudi posledice nepravilne priprave nohtov na postopek so lahko hude in presegajo zgolj kozmetično intervencijo temveč zahtevajo dermatološko obravnavo. Lučke so različne, dosedanje študije pa so se osredotočale predvsem na dolžine obsevanja.

"So delane na štiri minute, na 20 minut, na 30 minut. Tam, kjer so uporabljali UV B svetlobo oziroma lučke, ki imajo to svetlobo, štiri minute, niso opažali razlik v samih celicah. Tam, kjer so pa seveda delali študije z daljšo dobo obsevanja, tam pa so bile neke spremembe v celicah, ki bi lahko dolgoročno povzročile kožnega raka, predvsem celični karcinom," je pojasnila Planinšek Ručigajeva.

So pa študije pokazale tudi, da nas lahko pred spremembami v celicah obvaruje uporaba krem za sončenje in to že s faktorjem 15."S tem, da je treba te kreme za zaščito pred UV sevanjem nanest približno 30 minut pred postopkom. Še boljše pa je, če naredimo mehanično zaščito, se pravi, da tem žarkom preprečimo, da pridejo do same kože, to pa je z uporabo posebnih rokavic, ki nimajo konic na prstih," je povedala.

Obstaja pa tudi postopek brez uporabe UV lučke, pri katerem se nohte potopi v barvni prah oziroma se ga nanje nanese. Sušenje je naravno, nohti pa prav tako obstojni.