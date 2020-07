Je v Janševi koaliciji prvič resneje zavrelo?

Premier Janez Janša je na hitro sklical predsednike koalicijskih strank in vodje poslanskih skupin, zlasti zaradi viharja, ki ga je sprožil premierjev tvit o genocidu v Srebrenici in zaradi sprememb medijske zakonodaje. Ključni spremembi sta drastično zmanjšanje denarja za RTV Slovenija in uvedba sklada za financiranje televizijske produkcije, v katerega bi se z novo dajatvijo nateklo kar 25 milijonov evrov.

O delitvi denarja bi v skladu s predlogi nove medijske zakonodaje odločal kulturni minister. Kulturno ministrstvo pa je za precej korenite spremembe medijske zakonodaje predvidelo vsega pet dni javne razprave. Na nogah so v medijih, v največjih sindikatih, pa mnogi medijski strokovnjaki, varuh človekovih pravic in tudi del koalicije. PREBERI ŠE 'Če bo ideoloških tem preveč, ne prisegam na to, da v koaliciji vztrajamo do konca' Danes dopoldne so predsedniki strank in vodje poslanskih skupin dobili SMS-sporočilo, da jih ob 15. uri čaka koalicijski sestanek, o temi pogovora pa naj ne bi vedeli ničesar. icon-expand Aleksandra Pivec FOTO: Svet Predsednica DesusaAleksandra Pivec je ob prihodu na sestanek dejala, da vztrajajo pri tem, da se javna razprava o medijskih novelah ustrezno podaljša, in da je treba v pripravo teh sprememb bolj vključiti tudi stroko. Podobno smo poslušali tudi od predstavnikov SMC in Nove Slovenije, vse pa je zmotil način, kako je kulturno ministrstvo pod vodstvom Vaska Simonitija iz SDS ta postopek izpeljalo. PREBERI ŠE Koalicija pristala na podaljšanje razprave o medijski zakonodaji Minister je namreč pred dvema tednoma partnerjem temeljne rešitve zgolj informativno predstavil, ni bilo pa nobenih vsebinskih usklajevanj, prav tako niso vedeli, da bo ministrstvo spremembe že poslalo v javno razpravo. In to zgolj petdnevno. V opozicijski SD, ki je kulturni resor vodila v prejšnji vladi, so medtem vendarle uspeli pripraviti svoj Zakon o medijih, nameravali so ga vložiti danes, a ker pri partnerjih v opoziciji niso naleteli na navdušenje, neuradno daleč od tega, bodo s tem še počakali vsaj do jutri, ko bo o predlaganih spremembah razpravljal parlamentarni odbor za kulturo. In medtem ko opozicija poziva k umiku vladnih predlogov, se je koalicija danes dogovorila, da se čas javne razprave za vladne medijske novele podaljša do začetka jeseni.