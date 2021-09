Je v nesreči s kemikalijami v tovarni Boxmark prišlo do mešanja dveh kemičnih sestavin?

O nevarnosti intervencije pričajo fotografije gasilcev v skafandrih, ki so usposobljeni za take primere. V nesreči, ki se je zgodila 10. septembra, je posredovalo skoraj 90 gasilcev iz 17 društev. Nekdo naj bi v proizvodnem obratu pomotoma zmešal žveplo in natrijev sulfid, snovi sta reagirali, nastal je strupen plin vodikov sulfid.

Fritz Grundning iz Deželne policije Štajerske je pojasnil: "41-letni slovenski delavec v tem podjetju je ta plin vdihnil. Zgrudil se je. Takoj so sprožili alarm. Uspeli jim ga je reanimirati, prepeljali so ga v bolnišnico Vrbna, ampak je žal čez štiri dni umrl v bolnišnici."