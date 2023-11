Je v ozadju gradnje nove stanovanjske soseske ruski kapital?

Sončno travnato zemljišče v ljubljanskih Dravljah, še eno izmed zadnjih nepozidanih, kjer so prve ideje o gradnji stanovanjske soseske vzklile že pred 20 leti. Prvi investitor – Lesnina inženirig – gradbenega dovoljenja ni pridobil. Lastništvo parcel se je leta 2013 preneslo na hčerinsko podjetje Lesnep. Kot še danes opozarja civilna družba, pa bi tukaj morala stati nova osnova šola oziroma kar trije domovi za starejše.

Leta 2020 je projekt za dobrih 5 milijonov evrov kupil ruski poslovnež Aleksej Krukovski oziroma podjetje BRDS s sedežem na Obali.

Zgraditi je želel sodobno, do mladih družin prijazno stanovanjsko sosesko. Tri stolpnice oziroma 356 stanovanj. Prvotne načrte Krukovskega pa je dokončno prekrižala vojna v Ukrajini. Vsaj formalno.

Nekaj dni po začetku vojne je projekt, prej vreden več kot 5 milijonov evrov, za zgolj 7500 evrov kupilo podjetje Brusnica, v 10-odstotni lasti Slovenca Matjaža Cerjaka, ki je tudi direktor podjetja Lesnep. Torej tistega podjetja, ki je Regentov kvart nekoč že imelo. Ozadja in dejanska lastništva so več mesecev raziskovali preiskovalni novinarji portala Oštro.

"Najprej smo tam odkrili številne dokumente, posojilne pogodbe, ki so kazale, da je v bistvu izvorni investitor ruski poslovnež Aleksej Krukovski, v ta projekt, ki želi postati Regentov kvart, vložil kar nekaj milijonov osebnega denarja," razlaga novinarka in odgovorna urednica Oštra Anuška Delić.

Pridobili so tudi dokumente iz nekdanje davčne oaze, Cipra, in odkrili še eno povezavo: podjetje Brusnica je pravzaprav slovenska podružnica družbe Brusnika na Cipru, ta pa je v lasti Alekseja Krukovskega. Nakazila med družbama so se sicer ustavila v dneh po začetku vojne.

"Cerjak je plačal 750 za ta delež, Smorszczewski pa 6750. In bi bilo fajn, da bi investitorji, če že nam novinarjem niso hoteli pokazati, kako so izplačali, na kakšen način so izplačali Krukovskega oz. njegov najmanj tri-, mislimo pa, da večmilijonski osebni vložek v ta projekt," še doda Delićeva.