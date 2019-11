Je v ozadju nove medene afere čebelarska vojna?

Še več, ministrica nam je celo dejala, da so bile vrednosti še pod zakonskimi omejitvami. Da to ne drži, njena navajanja že od včeraj spodnašajo tako na Čebelarski zvezi Slovenije kot tudi v Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo raslin (UVHVVR), ki je sicer v službi ministrstva: dodajanje antibiotika čebelam ni dovoljeno in ni dopustnih ali nedopustnih mej, do katerih bi med lahko vseboval antibiotik."Uporaba antibiotikov je v čebelarstvu prepovedana, zato tudi v medu ni mejnih vrednosti za ostanke antibiotikov," je bila včeraj jasna glavna direktorica Uprave za varno hrano Andreja Bizjak .

Danes pa smo poskusili govoriti s čebelarji s priimkom Sabo iz Lendave, kjer so, kot trdi naš zanesljivi vir, čebelam dajali antibiotike. Od nas so zahtevali, da naj ugasnemo kamere, da smo se zmotili in da predpisov niso kršili. Dostop do svoje hiše pa nam prepove tudi čebelar Štefan Pernek . Prav za slednjega (včeraj tretji s seznama) je čebelar Jure Justinek namignil, da je imel vzorce medu pozitivne tudi na drugem testiranju.

Pernek se v telefonskem pogovoru brani, da so v ozadju afere čebelarske vojne, ki da se vedno vnemajo pred volitvami za stolček predsednika Čebelarske zveze. Med drugim je ugibal celo o tem, da bi lahko njegovim čebelam nekdo nastavili sladko vodo z vsebnostjo antibiotika, nad čemer so na zvezi ogorčeni. Kot so opozorili, pred letom dni, ko so bili vzorci vzeti, ni bilo na vidiku nobenih volitev. Zgroženi so tudi nad tem, da nekdo pravila krši, potem pa breme še vali na druge. Omenjena ravnanja so obsodili že včeraj:"Zveza tako stvar ostro obsoja," je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

Trenutno se še vedno ne ve, kako so inšpektorji kaznovali kršitelje oz. če so jih sploh že – glede na to, da čebelarji kakršnekoli kazni zanikajo.