Je v Šiški pokalo iz pravega orožja?

Povod pretepa sredi sobotnega popoldneva sredi prestolnice med stanovanjskimi bloki naj bi bil po besedah enega od udeležencev pretepa fizični napad na njegovo mamo: "Vzame steklenico ven, začne mahati proti meni, jaz vzamem steklenico, začnem loviti njega. Smo ga lovili po cesti med avti po travnikih, pridemo tam za tisti blok, kjer je bilo to posneto," je včeraj dogajanje opisal eden od udeležencev pretepa.

Nato so sredi ljubljane odmevali tudi streli: "Mi se razbežimo na vse konce, potem je še za nami streljal, še posebej je mene lovil in streljal," nam je še zaupal udeleženec.

Policija sicer še vedno preverja, ali je bilo v soboto uporabljeno pravo ali strašilno orožje, po besedah Mirana Vršeca z Inštituta za korporativne varnostne študije pa bo bistveno tudi odkriti vzroke, zakaj je situacija eskalirala.

"Zakaj je prišlo do tega, ali ima ta spor kakšne globje korenine ali je dejansko prišlo do spleta nekih okoliščin, da so bile določene osebe ob nepravem času na nepravem mestu. Seveda so pa tu tudi prisotna čustva, užaljenost ali kaj podobnega in v takih situacijah hitro pride do eskalacije," je dejal.

Ali je skupina moških v tej eskalaciji dogodkov poskušala vzeti pravico v svoje roke? Udeleženec pretepa je dejal, da "smo ga hoteli samo pridržati, ampak ker se je upiral, je bilo tudi malo sile, ampak obojestransko."

Srečko Krope s Fakultete za varnostne vede je dejal, da je "silobran dovoljen in legitimen, maščevanje pa nikakor ne, zato naj bo sporočilo vseh teh zgodb, da je ob podobnih konfliktih potrebno klicati 113, ne pa nekih sinov in podobno."

Ljubljanski policisti so sporočili, da še vedno niso odvzeli prostosti nobenemu izmed vpletenih. Dodali so, da preiskava še poteka ter da še vedno izvajajo aktivnosti za identifikacijo vseh vpletenih.