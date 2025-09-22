Je vaš dom pripravljen na vse letne čase?

Vsaka sezona prinaša svoje izzive, od poletne vročine in jesenskega pomanjkanja svetlobe do zimskega mraza in pomladnih nihanj. Z ustreznimi rešitvami lahko dom spremenimo v prostor, ki se naravno prilagaja vremenu ter nam skozi vse leto zagotavlja udobje, energijsko učinkovitost in dobro počutje. Preverite, kako.

Dom ni zgolj prostor, kjer spimo, temveč je tudi bivalno okolje, zato je še toliko bolj pomembno, da nam skozi vse leto zagotavlja udobje in dobro počutje. Rešitve podjetja VELUX so zasnovane tako, da se prilagajajo spremembam, ki jih prinašajo različni letni časi, hkrati pa poskrbijo za bolj zdravo bivalno okolje. Kot vsakodnevno izbiramo oblačila glede na vremenske razmere, lahko tudi svoj dom prilagodimo trenutnim razmeram z rešitvami, ki delujejo v vročem poletju, mrzli zimi, muhasti pomladi ali spremenljivi jeseni ter v vseh nepredvidljivih obdobjih vmes.

Prijetno hladen dom v vročih dneh

V vročih poletnih dnevih se hitro pokaže, kako zahtevno je ohranjati hladen in udoben dom. Podjetje VELUX ponuja učinkovito zaščito pred vročino z inovativnimi dodatki, kot so zunanja mrežasta senčila, ki zmanjšajo prehajanje sončne toplote, vendar ne ovirajo dnevne svetlobe. Z uporabo teh senčil se lahko temperatura v prostoru zniža tudi za do 5. Poleg tega omogočajo do štirikrat večji naravni pretok zraka, kar dodatno pripomore k bolj svežemu in udobnemu bivalnemu okolju.

Več dnevne svetlobe ob krajših jesenskih dneh

Ko se jeseni začnejo dnevi krajšati in začne primanjkovati dnevne svetlobe, strešna okna VELUX poskrbijo, da notranji prostori ostanejo prijetno svetli. V prostor namreč prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe kot enako velika klasična okna na fasadi, kar zmanjša potrebo po umetni osvetlitvi tudi do 20 odstotkov. Več svetlobe v prostoru izboljša počutje in prispeva k pozitivnemu vzdušju. V kombinaciji s senčili za popolno zatemnitev pa si lahko uporabniki v krajših dneh po želji prilagodijo svetlobne pogoje in ustvarijo idealno okolje za delo, počitek ali sprostitev.

Topel in varčen dom tudi pozimi

Pozimi, ko se temperature spustijo in je zunaj mraz, je dobro izolirano bivalno okolje ključnega pomena. Zunanje aluminijaste rolete za strešna okna VELUX prispevajo k boljši toplotni zaščiti doma, saj zmanjšujejo toplotne izgube in dodatno izboljšajo izolativnost oken. Po podatkih podjetja VELUX lahko z njihovo uporabo izboljšamo toplotno izolacijo za do 14 odstotkov. Ob sončnih zimskih dneh pa lahko skozi strešna okna, ki so obrnjena na jug, prodira dnevna toplota, kar lahko pomaga zmanjšati potrebe po dodatnem ogrevanju. Tako lahko tudi v najhladnejših dneh bivate udobno in energijsko učinkovito.

Svež zrak in dnevna svetloba za pomladno prebujenje