Je vaš mikrobiom v ravnovesju?

Ravnovesje ustnega mikrobioma pomembno vpliva na zdravje

Raziskave v zadnjih letih potrjujejo, da so usta vrata v naše telo ter sodijo med biološko najbolj zapletene in pomembne dele telesa. Ustni mikrobiom kot druga največja in najbolj raznolika mikrobiota za črevesjem vsebuje več kot 700 vrst bakterij, med njimi vsaj dve vrsti, ki pomembno prispevata k nastanku zobnih oblog. Vendar, če je ustni mikrobiom v ravnovesju, škodljive bakterije nimajo pomembne moči. Če pa ga denimo oslabimo z nekritično uporabo ustne vode z neprimerno sestavo, bomo ob tem nehote uničevali tudi dobre bakterije, na moči pa lahko pridobijo škodljive, ki se seboj prinesejo težave.

Ni vseeno, kakšno ustno vodo izberemo

Razmišljate, da bi v svojo rutino ustne higiene vključili tudi ustno vodo? Večina jo običajno uporablja za razkuževanje ustne votline in prikrivanje zadaha, spet drugi pa mislijo, da bodo z njeno uporabo očistili zobe in preprečili nastanek zobnega kamna. Kakšna pa je pravzaprav moč ustnih vod? Pomembno je vedeti, da imajo ustne vode podporno funkcijo. S svojim delovanjem ne nadomeščajo ščetkanja zob z zobno ščetko in čiščenja medzobnih prostorov z medzobno ščetko. Tako tudi ne preprečujejo nastanka zobnega kamna, lahko pa delujejo protibakterijsko in protivnetno na obzobna tkiva, če vsebujejo tovrstne učinkovine. Slednje pa s seboj prinaša tudi omejitve uporabe.

icon-expand

Ustna voda s formulo naslednje generacije

Linija Curaprox Perio plus je sedaj bogatejša za ustno vodo Perio plus zero, ki vsebuje formulo naslednje generacije. Ta temelji na Citrox-u, izvlečku bioflavonoidov iz agrumov s številnimi protimikrobnimi lastnostmi in zagotavlja močno zaščito pred bakterijo Streptococcus mutans in kolonijami primarnih mikrobov, ki prispevajo k nastanku zobnih oblog, ob tem pa ohranja ravnovesje ustnega mikrobioma. Nudi dolgotrajno zaščito proti zobnim oblogam, težavam z dlesnimi, suhim ustom in zadahu.

