Je vaš otrok med vožnjo varen?

Zadovoljni otroci so eno najpomembnejših meril prijetne, udobne in mirne vožnje z avtomobilom. Ne glede na to, ali se šele odpravljate na počitnice ali pa se morda že pripravljate na odhod v vrtec, je varen in udoben otroški avtosedež nujna oprema, ki jo potrebujete za vožnjo v avtomobilu. Vendar, kako izbrati varen otroški avtosedež, ki bo poleg osnovne funkcije, tj. varne vožnje, zadovoljil tudi otrokovo maksimalno udobje, ustrezal vašemu avtomobilu ter vam olajšal sam proces nameščanja sedeža v avtomobil, ob tem pa tudi zmanjšal morebitne možnosti za napake pri nameščanju?

Varnost naj bo na prvem mestu Avtosedež je pomemben otroški pripomoček, ki mora ustrezati zahtevam različnih strani: otroku, vam v vašemu domačem avtomobilu ter zakonodaji. Evropske direktive zahtevajo varnostne standarde, zato je pomembno, da ima avtosedež eno od dveh različnih oranžno obarvanih oznak, ECE R44/04 ali ECE R129 oz. i-Size. Gre za evropska standarda, ki zagotavljata, da avtosedež ustreza osnovnim zahtevam varnosti, ključna razlika med njima pa je v načinu določanja velikosti avtosedeža. ECE R44/04 standard določa velikostne skupine glede na težo otroka, i-Size standard pa upošteva otrokovo višino.

Otroški avtosedeži so na voljo v petih velikostnih skupinah: 0, 0+, I, II in III, pri čemer kategorijo določa teža ali starost otroka. V kategorijo 0 in 0+ spadajo lupinice oz. avtosedeži »jajčka«, ki se vedno nameščajo v nasprotno smer vožnje. Številni avtosedeži, med njimi tudi avtosedeži FreeON, ustrezajo različnim starostnim skupinam, kar pomeni, da avtosedež raste skupaj z otrokom in se jih lahko uporablja več let zaporedoma. Glavna usmeritev pri izbiri otroškega avtosedeža naj bo vedno teža ali višina otroka, starostna skupina pa naj služi le kot indikator. Udoben avtosedež = zadovoljen otrok = prijetna in mirna vožnja Čeprav je uporaba avtosedeža nujna za vožnjo otroka v avtomobilu, pa to še ne pomeni, da je vsak avtosedež tudi kakovosten, varen in udoben ter primeren za daljšo pot. Pri daljši vožnji z avtomobilom postane sedenje neugodno za marsikatero odraslo osebo. Razumljivo pa je, da lahko enako velja tudi za otroke. V izogib nelagodju je dobro, da se za takšne vožnje izbere dobro oblazinjen avtosedež, s sediščem, ki obdrži pravilno lego otroške hrbtenice in tako malčkom zagotavlja maksimalno udobje med vožnjo. Eden takšnih je avtosedež FreeON Advance. Dodatno mehko oblazinjenje nežno objame otroka, ob tem pa mu daje čvrsto oporo, ki poskrbi, da lahko mirno zadrema v ustreznem, predvsem pa udobnem položaju in to kar brez padanja glavice naprej.

Če otrok med vožnjo z navdušenjem opazuje mimo bežečo okolico, potem je prava izbira avtosedež z udobnim in prostornim sediščem, kot ga ima FreeON Rubin. S takšno izbiro lahko malček aktivno spremlja okolico in se ob tem ne počuti utesnjenega. Za maksimalno udobje je pomembna tudi izbira materialov. Ti morajo biti narejeni iz takšnih, ki dihajo in preprečujejo, da otrok po daljši vožnji ni ves pregret in prepoten.

Ko izbira avtosedeža zadosti zahtevam varnosti in udobja, lahko izbor zožite še na podlagi funkcionalnosti, ki jih nudi otroški avtosedež. Če želite avtosedež, ki bo otroku služil nekaj let, izberite takšnega, ki ustreza več starostnim skupinam. Takšni avtosedeži lahko prilagajo naslonjala na različne višine in tako rastejo skupaj z otrokom. Kot veliko prednost mamice rade izpostavljajo tudi vrtljivost avtosedežev. Njihova praktičnost, torej 360° vrtljivost avtosedeža je v tem, se ga da obračati brez ustavljanja tudi med samo vožnjo. To pride še kako prav v številnih situacijah, na primer, pitje iz stekleničke, usmerjanje pozornosti kadar otrok joče ali pa, če otrok med vožnjo zaspi in ga starši na cilju vzamejo iz avtomobila brez prebujanja. Spoznajte različne modele FreeON avtosedežev, ki omogočajo vrtljivost sedišča.

