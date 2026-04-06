Je velikonočna gneča na cestah le uvod v prometno obremenjeno sezono?

Na cestah je sicer povečan promet, a večino dneva je vse teklo bolj ali manj gladko. Nekaj gneče pričakovano nastaja na odsekih, kjer potekajo dela, denimo pri Postojni, pa kot običajno med Vrhniko in Brezovico ter v okolici Ljubljane.

Marsikdo je danes verjetno tudi računal, da se bo vožnja do cilja močno podaljšala, a so potovalni časi večino dneva bili le za okoli 10 ali 15 minut daljši.

Pred dobro uro in pol pa se je zgodila prometna nesreča pri Studencu in pot se zato podaljša za približno 45 minut. Sicer pa je okoli 11. ure dopoldne nastala gneča pri mejnem prehodu Dragonja in tudi na relaciji Koper–Izola–Lucija. Nič hujšega sicer, pravijo vozniki, s katerimi smo govorili – že v nekaj urah so se razmere umirile, gneče ni bilo niti na hrvaški strani.

Morda je bolj ali manj mirnemu ponedeljku pripomogel pravočasen odhod proti cilju ali pa prepoved tovornega prometa, ki velja še danes do 22. ure. Številni potniki pa so morebitno gnečo, pravijo, vzeli v zakup.

"Promet je tekoč, tukaj pred Ljubljano je nek zastoj, do mesta. Vse ostalo pa je v redu, nikjer nismo stali," pravi hrvaški voznik. "Prihajam iz Kopra – zaenkrat je promet kar v redu. Startali smo pred eno uro, vem pa da kasneje zna bit večji problem," pa pripoveduje Koprčan. "Prihajamo iz Celja, zdaj se pa vračamo z morja. Je kar gneča," razlagajo domači turisti. "Ko smo vstopili v Slovenijo, se je promet zgostil. Predvsem tam, kjer so dela na cesti, se je vožnja upočasnila," pripomni tuji turist na naših cestah.