Je velikonočna gneča na cestah le uvod v prometno obremenjeno sezono?

Na cestah je sicer povečan promet, a večino dneva je vse teklo bolj ali manj gladko. Nekaj gneče pričakovano nastaja na odsekih, kjer potekajo dela, denimo pri Postojni, pa kot običajno med Vrhniko in Brezovico ter v okolici Ljubljane.
Marsikdo je danes verjetno tudi računal, da se bo vožnja do cilja močno podaljšala, a so potovalni časi večino dneva bili le za okoli 10 ali 15 minut daljši.
Pred dobro uro in pol pa se je zgodila prometna nesreča pri Studencu in pot se zato podaljša za približno 45 minut. Sicer pa je okoli 11. ure dopoldne nastala gneča pri mejnem prehodu Dragonja in tudi na relaciji Koper–Izola–Lucija. Nič hujšega sicer, pravijo vozniki, s katerimi smo govorili – že v nekaj urah so se razmere umirile, gneče ni bilo niti na hrvaški strani.
Morda je bolj ali manj mirnemu ponedeljku pripomogel pravočasen odhod proti cilju ali pa prepoved tovornega prometa, ki velja še danes do 22. ure. Številni potniki pa so morebitno gnečo, pravijo, vzeli v zakup.
"Promet je tekoč, tukaj pred Ljubljano je nek zastoj, do mesta. Vse ostalo pa je v redu, nikjer nismo stali," pravi hrvaški voznik. "Prihajam iz Kopra – zaenkrat je promet kar v redu. Startali smo pred eno uro, vem pa da kasneje zna bit večji problem," pa pripoveduje Koprčan. "Prihajamo iz Celja, zdaj se pa vračamo z morja. Je kar gneča," razlagajo domači turisti. "Ko smo vstopili v Slovenijo, se je promet zgostil. Predvsem tam, kjer so dela na cesti, se je vožnja upočasnila," pripomni tuji turist na naših cestah.
Podaljšan velikonočni vikend je po napovedih Darsa le uvertura v prometno zelo obremenjene mesece. Kaj nas čaka?
Bližje bomo poletju, bolj zaostrene bodo razmere na cestah.
Že ta petek popoldne je pričakovati gnečo, oranžno je na prometnem koledarju obarvana celotna sobota, nedelja pa je celo v rdečih odtenkih. Na Madžarskem in v večjem delu Nemčije se namreč zaključujejo počitnice, kar pomeni, da se bodo kolone vile iz smeri Hrvaške proti Avstriji in Italiji.
Naslednji prometno precej obremenjeni bodo 24., 25. in 26. april, ko se pri nas in nekaterih drugih evropskih državah začnejo prvomajske počitnice.
Še huje bo teden kasneje, ko se bodo dopustniki vračali domov: prvomajski podaljšan konec tedna je namreč po napovedih v oranžno-rdečih odtenkih, ki bodo ob koncih tedna vztrajali pravzaprav ves mesec maj.
Podobne razmere bodo tudi junija, najhuje pa bo julija in avgusta, ki sta na prometnem koledarju skoraj v celoti rdeča.
Razmere bodo dodatno zaostrovala še dela na cesti, na primer: na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa med Framom in Slovensko Bistrico, na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Studenec ter med Kozino in Črnim Kalom.
Gradbeni stroji pa bodo seveda brneli tudi na številnih drugih lokacijah po državi.
