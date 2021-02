Je vlada izigrala Inštitut 8. marec? 'Očitno je, da so nas hoteli prehiteti'

Nato pa je vlada na sinočnji seji določila besedilo predloga novele kazenskega zakonika in ga poslala v DZ. Predlog prinaša spremembe v poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na način, da za obstoj kaznivega dejanja posilstva ne bo več nujno, da je storilec uporabil silo ali zagrozil, "in se tudi ne zahteva, da bi se žrtev morala storilcu fizično upirati".

Inštitut 8. marec je s pomočjo ekip prostovoljcev, nevladnih organizacij in strank v samo enem tednu zbral 5000 potrebnih spletnih podpisov za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva. " To je izjemno pomemben mejnik v našem boju. Dokaz, koliko je vseh, ki si želimo drugačne, pravičnejše družbe ," so včeraj sporočili na svojem Facebookovem profilu.

Kot je za 24ur.com pojasnila Nika Kovač z Inštituta 8. marec, ta časovnica nikakor ne more biti naključje. "Evidentno je, da so nas želeli prehiteti in da so to vložili deset minut do polnoči – na dan, ko smo mi zbrali 5000 overjenih spletnih podpisov."

Težava pa je v tem, pravi Kovačeva, da nihče nima pojma, za kakšen zakon sploh gre, saj ga niso uvrstili med gradiva seje vlade, kar je "sila nenavadno in onkraj vseh predpisih procesov za sprejemanje tovrstnih zakonov". "Vlada je to storila šele danes in tukaj je jasno, da gre za izigravanje," je dodala.