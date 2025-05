Je Vladimir Prebilič res razkril leve strice iz ozadja?

Na očitke Janeza Janše, da Vladimir Prebilič čaka na zeleno luč Milana Kučana, Prebilič pravi, da to ne drži in da ni bil nikoli nikomur dolžan in da ne namerava podlegati interesom kogarkoli: "Gre le za zbiranje informacij. Res je, da sem se srečal s posamezniki, ki imajo veliko izkušenj na področju upravljanja države. Kar se mi zdi modro in prav, da se pozanimam, kako izpeljati stvari čim boljše. Vse ostalo so le manipulacije in da lahko zagotovim, da ko bom sprejel odločitev, bo ta le moja. Ne gre za cincanje, to so zelo pomembne odločitve in tu gre za preudarnost." Kot je dodal, je svojo politično kariero zgradil brez političnih botrov, tako namerava delati tudi naprej, bo pa vedno odprt za izkušnje tistih, ki to znanje imajo: "Menim, da politiki ne vemo vsega in da se moramo učiti in pustiti, da nam kdo, kaj pametnega svetuje."