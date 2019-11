Je vladni predlog res le 'bazen brez vode'?

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se tistim, ki ga plačujemo, sliši lepo. Takšne obljube pa poslušamo že 16 let. V resnici ga še nobena politika ni ukinila, tudi aktualna dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v resnici ne ukinja dobesedno, saj bi že tako shiran zdravstveni sistem brez pol milijarde evrov mesečno zablokiral.

Že 16 let čakamo na ukinitev dopolnilnega zavarovanja.

Aktualna politika kvečjemu preizkuša, kako bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje spremenila v obvezno, pri čemer bi višino našega doplačevanja v obvezno zdravstveno zavarovanje narekovali naši prihodki. Tisti z več bi v javno zdravstveno blagajno doplačevali več, tisti z manj prihodki pa manj. A ker še ne vedo kdo, kako in koliko, se bi o tako imenovanem solidarnostnem plačevanju Šarčevi z ministrom Šabedrom ukvarjali kasneje. Levica pa bi se s tem ukvarjala takoj in na način, da bi bi v proračun zvrtala 69 milijonsko luknjo, dodatno obremenila delodajalce, delavce in s.p.-je ter uvedla novi prispevek na kapitalske dohodke.

"Torej govorimo o bazenu, v katerem je 90 odstotkov vode, o bazenu, ki je skoraj poln. Na drugi strani koalicija zdaj prihaja s ponudbo praznega bazena, se pravi bazena, ki ne samo, da ne vemo, če je voda notri, tudi videli ga še nismo," je glede predloga dejal poslanec Levice Luka Mesec.

"Razlika je predvsem v tem, da Levica vidi obremenitev v tistih, ki so danes že kar obremenjeni, ta predlog pa govori o razpršitvi, predvsem pa ne na račun gospodarstva," je dejal poslanec SMC,Jani Möderndorfer.

Zato bi Šarčevi, da delno zadovoljijo narod, obdržijo zdravstveno vrečo polno ter da se držijo lastne koalicijske zaveze, zdaj zaukazali, da vsi namesto trem zasebnim zavarovalnicam po okoli 35 evrov mesečno s prvim januarjem 2021 raje plačujemo enotnih 29 evrov v javno zdravstveno blagajno.

Čeprav v LMŠ obljubljajo, da bomo v roku dveh let vsi doplačevali glede na naše prihodke, v šesti pogodbeni partnerici vlade glasno opozarjajo: "Kot veste, je to tretji žebelj v krsto temu sodelovanju," je glede sodelovanja z vlado dejal Mesec.

Očitno se to po ukinitvi dodatka na delovno aktivnost, novi davčni zakonodaji, zdaj pa še načinu ukinjanja dopolnilnega zavarovanja, res zaključuje - čeprav je to sodelovanje živelo bolj na papirju kot zares.