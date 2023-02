Je Vrečkova zaradi političnih pritiskov ostala brez povabila na proslavo?

Po tem, ko SDS in NSi nista našli skupne točke v parlamentu, so protest preselili v lokalno skupnost. Predsednika odborov Robert Maruša in Jelka Godec, tudi vodja poslancev SDS, sta pisala šentjurskemu županu, da zaradi odločitve o združevanju muzejev ministrica ne more biti govornica na občinski proslavi ob kulturnem prazniku. "Gospa ne izpusti nobene priložnosti, da nagaja v lokalnem okolju občini in seveda meni kot županu," situacijo komentira Marko Diaci, šentjurski župan.

V pozivu, ki ga je Diaci označil kot provokacijo, posredno navajajo, da ministrica zanika dejstvo, da je imela kultura v slovenski zgodovini pomembno vlogo, nakar se je odzval Diaci: "S temi argumenti se niti nismo ukvarjali. Ko se je ustanavljal muzej osamosvojitve oziroma tudi ko je bil statusno preoblikovan, lokalnih skupnosti nihče ni povprašal za mnenje, tako da ne vidimo razloga, da bi problematizirali to s tega vidika." Posledično vabila, ki so ji ga poslali decembra lani, niso umaknili.

Drugače so se odločili v Lukovici, kjer je županja tik pred zdajci, kot je razvidno iz nekaterih medijskih poročanj, domnevno klonila pod hudimi političnimi pritiski. Čigavimi, ni razkrila. "Mi je žal pravzaprav, da je debata o muzejih šla na ta način. To je absolutno prešlo kakršno koli strokovno debato o združitvi dveh javnih zavodov," je dodala Asta Vrečko, ministrica za kulturo.

Da gre za politična obračunavanja, pa je pojasnila Vrečko v Šentjurju tik pred proslavo: "Izkoristili so lokalni politiki, ki tukaj delujejo, da bi pritisnili na župana in ustvarili neko negativno, senzacionalistično zgodbo." Ker jim ni uspelo, bo Vrečko v Šentjurju, ki je tudi njena domača občina, krajane z veseljem nagovorila.