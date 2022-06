Je vredno investirati v protivlomna vrata?

Se počutite v svojem domu varne in ste med tistimi, ki običajno puščajo vhodna vrata stanovanja ali hiše odklenjena? Čeprav je Slovenija še vedno med varnejšimi evropskimi državami, previdnost vseeno ni odveč. Številke so namreč precej zgovorne in nakazujejo na porast števila vlomov v zadnjih letih. Zato je vgradnja sodobnih, visokokakovostnih varnostnih vrat dobra naložba za varnost doma.

Porast števila vlomov Evropska statistika zadnjih let kaže povečanje število ropov in tatvin. V Sloveniji policisti na leto zabeležijo kar prek 3.000 vlomov v stanovanjske in počitniške hiše ali stanovanja v bloku, od tega je več kot 65 % vlomov v stanovanjske hiše znotraj naselja. Z namestitvijo varnostnih vhodnih vrat lahko svoj dom opremimo brez skrbi za morebitne vsiljivce in zavarujemo svojo družino ter dragoceno lastnino. Varnost svojega doma zagotovimo že pri vhodu vanj Policijska uprava Ljubljana opozarja, da se največ vlomov v stanovanjske in poslovne objekte zgodi med 17. in 20. uro, ko so ljudje še vedno odsotni od doma, vendar že zapustijo svoje delovne prostore. Še zlasti so za tovrstna kriminalna dejanja idealni poletni meseci, ki pomenijo čas dopustov, izletov in daljše odsotnosti od doma. Pri tem, opozarjajo, so tarča vlomov predvsem tista stanovanja, ki niso primerno zavarovana in so lažje dostopna.

Klasifikacija vrat glede na stopnjo zaščite Da lahko vhodna vrata nudijo ustrezno zaščito pred nepooblaščenim vstopom oseb, morajo biti načrtovana in izdelana tako, da so odporna na mehanske poškodbe oz. orodja, ki jih vlomilci - od priložnostnih tatov do profesionalcev - uporabljajo pri svojem delu. Da jih lahko uvrstimo med varnostna vrata pa morajo imeti tudi ustrezne mednarodne certifikate. Tudi pri nas raven zaščite opredeljuje evropski standard “EN 1627:2021 - Vrata, okna, obešene fasade, mreže in polkna - Protivlomna odpornost - Zahteve in klasifikacija”, ki stopnjo odpornosti proti vlomu deli na vlomne razrede od 1 do 5. Pri tem stopnja RC 1 predstavlja osnovno zaščito, stopnji RC 2 in RC 3 naprednejšo zaščito za stanovanjske objekte, stopnji RC 4 in RC 5 pa sta namenjeni visoki ravni zaščite pomembnejših objektov. Vodilni evropski proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat Med vodilne na področju protivlomne zaščite spada tudi ribniški Inotherm, največji proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat v Evropi, ki strank ne “razvaja” le s širokim naborom možnosti (vsaka njihova vrata so unikat!), temveč jih tudi varuje.

Vsak model iz Inothermove proizvodne hale namreč krasijo najnovejše protivlomne tehnologije, s katerimi se uvrščajo v varnostne razrede RC 2 in RC 3 (slednji predstavlja najvišjo raven zaščite za stanovanjske objekte). Njihova vrata so namreč znana po nadpovprečno močni in stabilni konstrukciji, že serijsko pa jih odlikujejo tudi: - Nadpovprečno debeli notranji in zunanji aluminijasti plošči z debelino kar 3 milimetre, ki segata nad razredno povprečje. - 5-točkovna ključavnica omogoča močno vpetost v okvir. Poleg sredinskega zapaha jo sestavljajo dodana zapaha in zatič. - Trije varnostni tečaji, kionemogočajo, da bi vlomilec snel vratno krilo. - Varnostni cilinder, ki omogoča hkratno odklepanje in zaklepanje z obeh strani. - Zunanja varnostna rozeta, ki ščiti območje cilindra pred vrtanjem.

Tiste, ki bi želeli že tako varna aluminijasta vhodna vrata Inotherm še dodatno varnostno izboljšati, pa se lahko odločijo za nakup še dodatnih varnostnih elementov: - Kaljeno varnostno steklo je odporno na udarce, ob morebitnem razbitju pa se razleti v neostre delce, ki preprečujejo poškodbe. - Lepljeno varnostno steklo prinaša še višjo raven varnosti, saj posebna folija med njegovimi plastmi ob razbitju zadrži delce in s tem onemogoči vlom. - Cilindrični vložek z več fiksnimi in aktivnimi zatiči zavaruje ključavnico pred vrtanjem. Varnostni cilindri imajo obenem posebno kartico, ki onemogoča nepooblaščeno izdelovanje kopij ključev. Namreč ob izdelavi novega ključa je pooblaščenemu ključavničarju potrebno predložiti ustrezno varnostno kartico. - Motorizirana ključavnica predstavlja nadgradnjo standardne, saj samodejno zaklene vrata prav vsakič, ko se zaprejo.

Zakaj ne bi digitalizirali tudi vhodnih vrat? In ker živimo v digitalni dobi, postajajo tudi vhodna vrata vse pametnejša. Inothermovi modeli so na voljo s pametnim sistemom za odpiranje vhodnih vrat Inosmart, ki spada med najnaprednejše inteligentne sisteme za odklepanje, saj nudi kar tri načine odklepanja: s številčno kodo, s pomočjo pametnega telefona in na prstni odtis. Pri slednjem je povezava med čitalnikom in kontrolno enoto zaščitena z visokim nivojem enkripcije, zato vdor v napravo ni mogoč.

