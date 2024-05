Je za alge in madež na Savi Dolinki kriva jeseniška komunala?

" Naše društvo je prejelo obvestila občanov, da se je iztekanje dogajalo tudi v spomladanskem času letos. Prebivalci so opazovali izpuste večkrat tedensko skozi celotno obdobje do tega tedna, umazano vodo so tudi večkrat fotografirali in zaznali močne vonjave čistilnih sredstev. Pred dnevi so iz športnega letala in brezpilotnega letalnika posneli grozljiv pogled na rjavo obarvano akumulacijsko jezero Moste, ki je bližini mesta izlitja ," so zapisali.

Na društvu so navedbe o naravnosti pojava razrasti dinofitskih alg preverili pri strokovnjakih na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, kjer so jih seznanili, da pojav razrasti omenjenih alg v rečni akumulaciji ni naraven in da je lahko posledica prisotnosti večjih količin hranil, ki se v okolje ne sprostijo po naravni poti. "Izlivanje blatne vode iz čistilne naprave so komentirali, da gre lahko za izlivanje suspenzije aktivnega blata, penjenje na slikah pa bi lahko bilo posledica ostanka fosfatov, ki zagotovo pospešujejo rast alg v akumulaciji."

O sumu storitve kaznivega dejanja so obvestili Policijo

Ob neposrednem opazovanju iztekanju umazane in smrdeče odpadne vode iz čistilne naprave je društvo v ponedeljek v jutranjih urah nemudoma obvestilo Regijski center za obveščanje, Policijo in Inšpektorat za naravne vire. Na teren so odšli gasilci, ki so fotografirali mesto onesnaženja.

V društvu pravijo, da so bili nad odzivom Inšpektorata za naravne vire pretreseni, saj naj bi inšpektorica kranjskega inšpektorata poklicala upravljavca čistilne naprave, da preveri, ali naprava deluje brezhibno, in se po telefonskem pogovoru odločila, da inšpekcijski postopek ni potreben. "Menimo, da je tako inšpektorica ogrozila zavarovanje dokazov, saj bi vzorce morali zbrati in zavarovati inšpektorat ali ustrezne službe, zato bomo na vodstvo Inšpektorata za naravne vire podali predlog za strokovni nadzor dela inšpektorice," so še zapisali.

O sumu storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja so obvestili tudi Policijo.