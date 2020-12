Je za nočne nakupe v družini priljubljenega vplivneža kriv najmljajši član?

Se vam kdaj zazdi, da je vaša bančna kartica postala last celotne družine, saj jo pogosto najdete v rokah partnerja ali otrok? Naj vas potolažimo - niste edini! A na srečo lahko takšne težave odpravite enostavno in hitro, saj je rešitev popolnoma preprosta. Z nenavadnimi nočnimi nakupi se je do nedavnega soočal tudi priljubljeni novinar in vplivnež Jure Marolt, a je to skrivnost uspešno razrešil, nam pa je zaupal rešitev, ki bo prišla posebej prav vsem, ki želite v prihajajočih dneh svoje najbližje presenetiti s čim lepim. Vas zanima, kaj je storil?

icon-expand Mobilna denarnica NLB Pay FOTO: Arhiv ponudnika

Le kaj ponoči počne Tjaša? Ko si z nekom že toliko let v zvezi, kot je Jure s svojo Tjašo, je le redka stvar še samo tvoja. »Žal v to kategorijo spada tudi bančna kartica. Potem pa Tjaša svoje »nočne podvige« skuša prikriti ali za to obtožiti našega najmanjšega člana, češ da je bil ponoči dve uri pokonci in ni imela kaj drugega za početi,« je dejal v smehu. A šalo na stran, s 1. januarjem 2021 v veljavo namreč nova evropska zakonodaja, ki na prvo mesto postavlja zagotavljanje najvišje ravni varnosti spletnih nakupov. Jure jih je kot uporabnik banke NLB preizkusil med prvimi, saj ta med prvimi bankami v Sloveniji že omogoča potrjevanje spletnih nakupov po najsodobnejših standardih. Za nakup prek spleta lahko tako sedaj uporabite mobilno denarnico NLB Pay in nakup potrdite z močno prepoznavo – biometričnim potrjevanjem spletnih nakupov, kadar vam vaša pametna naprava omogoča prepoznavo obraza ali prstnega odtisa, ali pa s štirimestnim geslom, kadar nimate telefona z biometrijo.

Enostavno in varno nakupovanje na spletu V praksi to pomeni, da Jure spletno po vnosu številke kartice na spletno stran na svoj telefon prejme obvestilo, da naj spletni nakup še potrdi s prepoznavo prstnega odtisa ali obraza. Pri banki NLB so za varnost v mobilni denarnici NLB Pay poskrbeli na več načinov, saj je vstop v mobilno denarnico omogočen le z uporabo 4-mestnega številčnega gesla, ki ga določite sami ob aktivaciji mobilne denarnice, hkrati pa je ni možno aktivirati in uporabljati v primeru, da mobilnega telefona nimate zaščitenega z vsaj enim varnostnim elementom - PIN, vzorec, prstni odtis in/ali prepoznava obraza. Kot pravi, je kot uporabnik mobilne denarnice NLB Pay s tem zelo zadovoljen zaradi dveh razlogov: »Moji spletni nakupi so tako enostavni in varni, hkrati pa moja denarnica precej manj trpi - no, razen če bo Tjaša v prihodnje uporabila kakšne druge metode (smeh).«

