Je za novembrske okužbe s salmonelo kriv biftek?

Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bodo predvidoma ob 13.30 predstavili zaključne ugotovitve preiskave primerov salmoneloze.

Kot smo poročali že novembra se je v času martinovanja s salmonelo okužilo 25 oseb. Takratne epidemiološke preiskave so nakazovale, da so se osebe okužile po zaužitju biftka istega proizvajalca. UVHVVR je na podlagi informacij, ki jih je prejela od epidemiološke službe, takrat pričela s poizvedovanji in inšpekcijskim nadzorom.

Direktor Inšpekcije UVHVVR Branko Podpečan je takrat dejal, da so v prvi fazi preiskav obravnavali tri trgovske verige in dva proizvajalca. "V tej fazi preiskave in inšpekcijskega nadzora povezave med primeri, ki jih obravnavamo, še ne moremo ne potrditi ne ovreči neposredne povezave med temi primeri in primerom pojava salmonele v mesnem izdelku pri tem proizvajalcu," je dejal takrat.