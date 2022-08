Dars: Betoniranja v času pogina rib ni bilo

"Pogodbeni izvajalec gradbenih del je družba CGP, zanjo dobavlja in prevaža beton podjetje Betontrade. Zadnje betoniranje pilotov je bilo izvedeno 22. julija, betoniranje vezne grede 28. julija, kasneje pa se betoniranja niso izvajala, kar je razvidno tudi iz dobavnic betona, pri čemer se vsa dela tekoče evidentirajo v gradbenem dnevniku," so zapisali.

Policisti so bili v ponedeljek zgodaj popoldne obveščeni o poginu manjšega števila rib v Glinščici. Na kraju dogodka so posredovali gasilci, opravili prve analize, ki pa niso pokazale večjih odstopanj. Na Policijski upravi Ljubljana so navedli, da so bile obveščene tudi druge službe, ki so izvedle ukrepe iz njihove pristojnosti.

Po navedbah Policije vzrok pogina še ni pojasnjen, lahko bi šlo tudi za pomanjkanje kisika zaradi znižanega vodostaja ali pa onesnaženo vodo. Okoliščine sicer po navedbah tamkajšnje ribiške družine kažejo na možnost onesnaženja; za pogin rib bi lahko bil namreč kriv izliv cementnega mleka z bližnjega gradbišča, je v torek povedal predsednik Ribiške družine Dolomiti Marijan Kerč.