Poplave na Kokrici pri Kranju: domačini s kazenskimi ovadbami nad posestvo Brdo

Da so dvignili vodne zapornice Javnemu gospodarskemu zavodu Brdo očitajo krajani Kokrice pri Kranju, ki pravijo, da je prav zaradi tega do njihovih hiš pridrla ogromna količina vode. Več kot 20 domačinov je zato Javni gospodarski zavod Brdo celo kazensko ovadilo.

"V dvajsetih minutah je bla cela Kokrica pod vodo, voda je drvela po ulicah, v enih hišah je bilo tudi več kot meter sedemdeset," se 4. avgusta spominja Jože Gornik. Tatjana Dovžan je dodala, da so jih prišli zbuditi ob 4. uri zjutraj, da so prestavili avtomobile. "V petih minutah je voda prišla do vhodnih vrat, v roku pol ure pa v hišo," je pojasnila.

Ena od stanovanjskih hiš je bila dom družine le leto dni, danes pa je na njenem mestu gradbišče. "Zaradi vode, ki je segala do 60 centimetrov višine," pove Tea Petrovski.

Odgovoren za to, da naj bi voda nenadoma pridrla v naselje in naredila veliko škodo, pa je, sumijo domačini, Javni gospodarski zavod Brdo, Protokolarne storitve Republike Slovenije - upravljalec posestva, na katerem so tudi jezera. "Govori se to, da na Brdu spuščajo vodo s pomočjo njihovih zapornic in spuščajo vodo na to območje," je povedala Petrovska.

"Moja stara mama je že trideset let pokojna in kadar so na Brdu spuščali vodo, kadar je bilo veliko dežja, smo imeli mi vedno poplavo," razlaga Irena Logar.

Zapornice naj bi na Brdu dvignili tudi 4. avgusta in to, kot pravijo krajani Kokrice, ne da bi jih o tem obvestili, s tem pa povzročili splošno nevarnost za njihovo življenje in veliko škodo. Zoper Javno gospodarski zavod Brdo so zato pred dnevi vložili kazensko ovadbo. Poteza, ki je presenetila direktorico zavoda, tudi zato, ker se nanjo, pravi, pred tem ni obrnil nobeden od domačinov.