Slovenija

Je za približno 50 nesreč na delovišču pri Postojni krivo neustrezno zoženje?

Ljubljana, 13. 05. 2026 19.36 pred 1 uro 2 min branja 23

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Delovišče

Inšpektorji so zaključili preglede delovnih zapor na avtocestah in hitrih cestah. Kakšne so ugotovitve? Je za približno 50 nesreč, ki so se v dobrih dveh mesecih zgodile samo na delovišču pri Postojni, kriv Dars, ker je neustrezno pripravil zoženje? So vozišča res preozka?

Na primorski avtocesti je v začetku maja dva dni zapored promet obstal za več ur. "Eno uro da se nisem premaknil," nam je takrat povedal eden od voznikov. "Katastrofa," je komentiral drugi, tretji sogovornik pa je bil prepričan, da bo "tukaj nekaj treba narediti".

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je prejšnji teden na teren poslala pristojne inšpektorje.

Kljub zagotovilu, da nam bo infrastrukturni inšpektorat posredoval ugotovitve, ali so delovne zapore ustrezno pripravljene in označene, pa so nam popoldne le skopo odgovorili, da pojasnil ne bo.

Neuradno naj bi na delovišču pri Postojni ugotovili nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in prometne opreme.

"Sigurno je na zakonodajalcu oziroma upravljalcu, da v osnovi pripravijo vse na takšen način, da je skladno z zakonodajo in da je jasno in nedvoumno vsem voznikom, ki so v prometu," pravi Manuel Pungertnik iz AMZS.

A na AMZS opozarjajo, da je največji del odgovornosti še vedno na voznikih samih. S Pungertnikom smo se odpeljali v smeri Domžal, kjer je enako zoženje kot denimo pri Postojni. "Ker vozim po omejitvi, to je 60 kilometrov na uro, če pogledamo promet, sem med najpočasnejšimi," ugotavlja.

"Ne vem, koliko se lahko vidi v ogledalu, ampak zdaj imamo za seboj voznika, ki je definitivno na prekratki varnostni razdalji. To je dokazano. Zdaj več ne bi mogel odreagirati, sunkovito zavirati, smo v prometni nesreči. Je ne morem preprečiti. Voznik za mano je pa prepričan, da ima prostora dovolj," pojasni Pungertnik med vožnjo.

Inšpektorji so izmerili tudi širino vozišča v vseh delovnih zaporah in naj bi nekatera manjša odstopanja sicer zaznali, a ta naj ne bi bistveno vplivala na prometno varnost.

"Če se pelješ z omejeno hitrostjo oziroma s to, ki je dovoljena, me boste težko prepričali, da je to nevarno. Nevarno bi pa bilo, če bi se jaz tu vozil 130. Ker so pasovi preprosto preozki," ugotavlja Pungertnik.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Dars, kjer so nas zavrnili z enakim pojasnilom kot inšpektorat. Ali so ugotovljene nepravilnosti že odpravili, niso odgovorili.

"Podrobnosti glede na trenutno fazo postopka za zdaj ne moremo komentirati. Vse ugotovitve bodo predstavljene po seznanitvi Vlade Republike Slovenije z gradivom," so zapisali.

Trajno rešitev bi po mnenju AMZS prinesel le večji nadzor hitrosti in globe za kršitelje.

Bullet5672
13. 05. 2026 20.25
To kar DARS počne na relaciji Postojna - Maribor je bolano v vseh pogledih. Delovišč absolutno preveč, povrhu vsega se vmes spravijo delat še neka manjša opravila ter kosijo travo. Mudi se jim pa niti malo... vse gre laganini. Važno, da je zaslužek za posameznike, čeprav delajo enormno gospodarsko škodo celotni državi.
Partapaki
13. 05. 2026 20.19
sem prevozil celo Avstrijo in lep del Nemčije včeraj, tudi oni imajo ogromno delovnih zapor ma nikjer kakšnega problema, ponekod so zastoji ma se pride normalno skozi. Le zakaj pri nas ne gre...
asdfghjklč
13. 05. 2026 20.17
Normalno, da je preveč zoženo ... skoraj povsod. Se tovornjak pelje ob črti, pa sploh mimo njega ne moreš, rabišd obesedno smarta, da prideš mimo! Namesto bi za en meter razširili pas, pa bi bilo čisto dovolj, da bi še kombi mimo prišel. To, kako ožajo ceste na gradbiščih, je obup. Kot, da se vsi vozimo s smarti, motorji in clioti ...
Claus
13. 05. 2026 20.15
DARS je tako vzvišen, da ne bo niti trenil z očesom . AMZS mu pa štango drži
Claus
13. 05. 2026 20.13
Ce bi bilo 60 en kratek odsek ok, ne pa pol slovenskih avtocest v deloviščih, ki nujna niso
televizija2000
13. 05. 2026 20.09
Dars kaznovat takoj. Letijo nja glave ki so tale zožanja načrtovale in izdelale
Težeklojz
13. 05. 2026 20.08
Bi nekako rekel, da ni glih raketna znanost. Dobr se ve kolk je tam pokal, ko ni blo del na cesti in pa dobro se ve, koliko poka sedaj. Zakaj sploh dva pasova? Rn širok, pa za vse 80...
13. 05. 2026 20.06
V večini niso krivi vozniki. V označbah je ena velika napaka. Ko sem Dars obvestil zakaj se nesreče dogajajo, so "prepametni", da bi me kontaktirali.
Stajerc22
13. 05. 2026 20.06
Sirina voznega pasu je po pravilih....problem je ker so pravila iz casov sto-enk in bolhic.
kick.your-ass
13. 05. 2026 20.04
Pa kako varnostno razdaljo bi ta imel? Da bo kolona od domzal do kopra al kaj
bik123
13. 05. 2026 20.03
ce se peljes 60kmh so pasovi dovolj siroki, ce pa 130 pa niso...iz kje so vzeli tega majstra?
televizija2000
13. 05. 2026 20.11
Reakcijski čas je najbrž pri 130 na uro malo drugačen kot pri 60 ane majstr? Daj premisli.
SEHE
13. 05. 2026 20.02
kaznovati DARS in odgovorne osebe!
jouža
13. 05. 2026 20.00
Nič ne bo. Kadija tuži, kadija sudi. Pojasnila oz. rezultatov inšpekcijskega nadzora še ne morejo dati, ker so sedaj vsi udeleženi dali glave skupaj, kako ministrici in javnosti povedati, da "ni bilo nič kaj takega narobe".
mito24
13. 05. 2026 19.59
Res so zožanja vendar pri hitrosti 60 km/h se omogoča varno vožnjo !
bc123456
13. 05. 2026 19.58
Zamenjajte VODSTVO DARS-a -- VSI problemi in korupcija bo REŠENA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zakon
13. 05. 2026 19.58
Naj dajo sekcijsko merjenje hitrosti tako kot v Avstriji in bo mir
devlon
13. 05. 2026 19.57
krivi so bedaki na cestah. tudi ko ni nobene zapore in zoženja, tiščijo v rit kot neumni
Paradox
13. 05. 2026 19.55
V vseh medijih so bila obvestila, da bodo inšpektorji preverjali.. seveda so v vmesnem času vse hitro razširili :D
Nikdar več
13. 05. 2026 19.54
Kot sem že napisal. Vseeno bi bilo, če bi naredili en širok pas i prepoved prehitevanja. Saj se tako ali tako ne da.
tech
13. 05. 2026 19.53
Zakaj ne zožajo na en pas z normalno hitrostjo? Komot bi se vozilo 90 km/h. Izven naselja kjer ti lahko kar koli skoči na cesto lahko vozim 90 km/h, tu ki si obdan z ograjo, pa bi najraje postavili omejitev 30 km/h.
