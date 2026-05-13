Je za približno 50 nesreč na delovišču pri Postojni krivo neustrezno zoženje?

"Sigurno je na zakonodajalcu oziroma upravljalcu, da v osnovi pripravijo vse na takšen način, da je skladno z zakonodajo in da je jasno in nedvoumno vsem voznikom, ki so v prometu," pravi Manuel Pungertnik iz AMZS.

Neuradno naj bi na delovišču pri Postojni ugotovili nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in prometne opreme.

Kljub zagotovilu, da nam bo infrastrukturni inšpektorat posredoval ugotovitve, ali so delovne zapore ustrezno pripravljene in označene, pa so nam popoldne le skopo odgovorili, da pojasnil ne bo.

Na primorski avtocesti je v začetku maja dva dni zapored promet obstal za več ur. "Eno uro da se nisem premaknil," nam je takrat povedal eden od voznikov. "Katastrofa," je komentiral drugi, tretji sogovornik pa je bil prepričan, da bo "tukaj nekaj treba narediti".

A na AMZS opozarjajo, da je največji del odgovornosti še vedno na voznikih samih. S Pungertnikom smo se odpeljali v smeri Domžal, kjer je enako zoženje kot denimo pri Postojni. "Ker vozim po omejitvi, to je 60 kilometrov na uro, če pogledamo promet, sem med najpočasnejšimi," ugotavlja.

"Ne vem, koliko se lahko vidi v ogledalu, ampak zdaj imamo za seboj voznika, ki je definitivno na prekratki varnostni razdalji. To je dokazano. Zdaj več ne bi mogel odreagirati, sunkovito zavirati, smo v prometni nesreči. Je ne morem preprečiti. Voznik za mano je pa prepričan, da ima prostora dovolj," pojasni Pungertnik med vožnjo.

Inšpektorji so izmerili tudi širino vozišča v vseh delovnih zaporah in naj bi nekatera manjša odstopanja sicer zaznali, a ta naj ne bi bistveno vplivala na prometno varnost.

"Če se pelješ z omejeno hitrostjo oziroma s to, ki je dovoljena, me boste težko prepričali, da je to nevarno. Nevarno bi pa bilo, če bi se jaz tu vozil 130. Ker so pasovi preprosto preozki," ugotavlja Pungertnik.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Dars, kjer so nas zavrnili z enakim pojasnilom kot inšpektorat. Ali so ugotovljene nepravilnosti že odpravili, niso odgovorili.

"Podrobnosti glede na trenutno fazo postopka za zdaj ne moremo komentirati. Vse ugotovitve bodo predstavljene po seznanitvi Vlade Republike Slovenije z gradivom," so zapisali.

Trajno rešitev bi po mnenju AMZS prinesel le večji nadzor hitrosti in globe za kršitelje.