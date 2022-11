Je za primere salmonele v vzhodni Sloveniji kriv biftek?

Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) preiskuje povečano število primerov salmoneloze v Sloveniji. UVHVVR je na podlagi informacij, ki jih je prejela od epidemiološke službe, pričela s poizvedovanji in inšpekcijskim nadzorom. Podatki so še v postopku zbiranja in preverjanja. "Na podlagi do sedaj zbranih podatkov so bili sprejeti prvi previdnostni ukrepi," so pojasnili v torek.

Prve informacije o tem, da je sum okužbe s salmonelo potrjen pri več ljudeh, so prišle iz Murske Sobote. Primere sicer obravnavajo še območne enote NIJZ Ravne in Celje. V soboško splošno bolnišnico so se zaradi prebavnih težav po pomoč zatekle štiri osebe. Vsi so imeli simptome akutnega vnetja prebavil, vse so nemudoma hospitalizirali, je povedal direktor bolnišnice Daniel Grabar. Čeprav stanje ni bilo hudo, so jih v bolnišnici zadržali, da se ne bi poslabšalo.

Po neuradnih informacijah naj bi bilo vsem štirim obolelim skupno, da naj bi pred tem zaužili v eni od trgovin kupljen biftek.