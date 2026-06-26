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Slovenija

Kako hitro lahko pregret avtomobil postane smrtonosna past?

Ljubljana, 26. 06. 2026 20.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Gneča na cesti

Vročina ne v Sloveniji, ne drugod po Evropi nikakor ne pojenja, število smrtnih žrtev v evropskih državah le narašča. Še posebej tragične pa so zgodbe otrok, ki umirajo v razgretih avtomobilih – v Franciji so ta teden umrli že trije. Pa neprestano čakanje v avtomobilih zaradi prometnih nesreč in ob delovnih zaporah. Kako hitro lahko torej pregret avtomobil postane smrtonosna past in kaj lahko storimo, da bodo poletne vožnje varnejše?

Vročinski val po Evropi terja vse hujši davek. V Španiji je zahteval že več kot 200 življenj. V Franciji je umrl komaj triletni deček, ki je – medtem, ko so starši mislili, da spi – zlezel v družinski avtomobil.

"Vsekakor je zaprt avto neprimerno mesto. Brez da razmišljamo, koliko časa lahko," je jasna Vlasta Kunaver, pediatrinja iz ZD Kamnik.

Vsi elementi v vozilu, še sploh pa razbeljena armaturna plošča, delujejo kot vroča pečica. Otroci pa se pregrevajo veliko hitreje kot odrasli. "Pri njih je razmerje med telesno površino in telesno maso takšno, da v kakršni koli temperaturno neugodni okoliščini težko ohranjajo primerno temperaturo," razlaga Kunaverjeva.

In kako v vročih dneh za varno pot skrbijo starši? "Izbiramo, da ne hodimo v delu dneva ko je najbolj vroče, ohlajam avto, ga parkiram pod drevo, da je hladen," pove ena od vprašanih mamic. "Klima, pa saj gre. Imamo pa daljše postanke, da otroci lahko zadihajo, pa zaradi psa, da čimvečkrat gre v senco," pove druga.

"Vozilo je treba odpreti, prezračiti ter tik preden vse zapremo, zagnati motor in klimatsko napravo, da potisne ta vroč zrak ven," svetuje inštruktor varne vožnje pri AMZS Igor Mihajlik.

Ključna pa je tudi hidracija. Kot pravi pediatrinja, jih starši velikokrat sprašujejo, kaj naj dajo otroku za pit – ali mora tekočina vsebovati dodatne elektrolite. "Ni nujno. Mi svetujemo, da ponudijo otroku tisto, kar najraje pije. Tudi najbolj zdravilna pijača namreč nič ne pomaga, če jo otrok odklanja," pravi Kunaverjeva.

Mihajlik medtem svetuje še, da si med vožnjo vsako uro vzamemo krajši odmor, saj vročina močno vpliva na zbranost in odzivnost. "V takih primerih lahko pride do nevšečnosti, napak, mogoče tudi do prometnih nesreč," razlaga.

Da bi se tem izognili pa se na pot odpravimo spočiti in dobro pripravljeni.

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