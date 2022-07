Vodja lokala pomagal zabodenemu: 'Še nikoli nisem videl toliko krvi'

Poročali smo o pretepu na portoroški plaži, v katerem so zabodli moškega, ki je močno krvavel iz globoke vbodne rane. Na PU Koper so pohvalili tri policiste, ki so poškodovanemu priskočili na pomoč in mu s hitrim posredovanjem rešili življenje. Zanje predlagajo podelitev medalje za požrtvovalnost. Pogovarjali smo se z vodjo lokala, ki je prvi priskočil na pomoč poškodovanemu in ga oskrbel pred prihodom policistov.

PU Koper je na svojem Facebookovem profilu ob sprejemu pri pomočniku direktorja policijske uprave pohvalila tri policiste – Denisa Tomšiča s Policijske postaje Ilirska Bistrica ter Benjamina Franca in Luka Bolnarja s Policijske postaje Piran, ki so minulo nedeljo zjutraj posredovali po fizičnem obračunu na portoroški plaži in rešili poškodovanega moškega, ki je krvavel zaradi globoke vbodne rane. "Policisti so s hitrim in strokovnim posredovanjem zaustavili krvavitev, saj je poškodovanemu zaradi globoke vbodne rane grozila izkrvavitev," so zapisali in dodali, da bodo za policiste, "ki so moškemu na kraju rešili življenje, na Policijski upravi Koper predlagali podelitev medalje policije za požrtvovalnost. Policisti so s tem ponovno dokazali, da policist ni samo poklic, temveč poslanstvo." Pri intervenciji je sodelovalo vsaj deset policistov in kriminalistov. Prvi policist je po navedbah PU Koper na kraj dogodka prišel pet minut po prijavi dogodka, ki se je zgodila ob 2.59 zjutraj v nedeljo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po objavi prispevka pa so nas kontaktirali očividci dogodka, ki so povedali drugačno zgodbo. Policisti naj bi po njihovih trditvah na kraj prišli po približno 30 minutah, moškemu pa je prvi pomagal vodja bližnjega lokala. "Vodja lokala Rustem Ademi mu je rešil življenje. Videl je fanta krvaveti, takoj skočil po prvo pomoč in ga prevezal, da ni izkrvavel," nam je povedala pričevalka. "Če ne bi bilo vodje lokala Pergola, bi ta oseba umrla in izkrvavela. On je tisti, ki je povil odprto rano, da je zaustavil krvavitev in poškodovanega pokril z odejo. Policijo smo čakali dobre pol ure, reševalci pa so prišli za policijo," nam je sporočil drugi. Z vprašanjem, ali je pri reševanju poškodovanega res sodeloval občan, smo se obrnili na PU Koper, kjer so nam potrdili, da je bil zaposleni v lokalu res prvi na kraju dogodka. "Prinesel je povoj in ga neustrezno namestil na roko poškodovanega. Policist, ki je prvi posredoval, je krvavitev – z uporabo gaze, ki jo je izročil zaposleni – zaustavljal z roko, druga dva policista pa sta poškodovanemu nad rano namestila esmarchovo prevezo in s tem zaustavila krvavitev." Na vprašanje, ali bo tudi občan deležen pohvale oz. priznanja ali pač zaradi, kot navaja policija, neustrezne pomoči, ne, na PU Koper odgovarjajo, da "policisti v tej zvezi ne bomo ocenjevali ustreznosti ali neustreznosti namestitve povoja, saj za to tudi nismo pristojni. Glavno poslanstvo, torej ohranitev življenja, je bilo doseženo," so zapisali in dodali, da je Policija za posredovanje pohvalila svoje policiste, ali bo za požrtvovalnost predlagan še kdo, pa bo odločeno kasneje.