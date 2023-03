Iznakažen hrvaški biser

Neprijeten prizor umazanega morja v samem centru Zadra. Ko se je rjava lisa prvič pojavila na gladina morja, je domačine zaskrbelo, da bi šlo lahko za iztekanje kanalizacije. Krivdo za onesnaženje je prevzelo gradbeno podjetje, ki je odgovorno za renovacijo stare stavbe tik ob obali. Ta naj bi se kmalu spremenila v luksuzni hotel, za njim pa gradijo tudi podzemno garažo.

Grgo Peronja, direktor Odvodnja Zadar, pojasnjuje: "Bližina morja povzroči, da morje prodre v nekatere izkope, se pravi od vseh teh objektov ima večina po 5-6 metrov podzemne etaže, za parkirišče, za vse možno in pride do vdora morja, morje je blizu."

Nezadovoljstva domačinov ne razumejo, saj so že pred časom vse obvestili o morebitni onesnaženosti morja. Vključen je tudi zavod za javno zdravje, ki nadzoruje kakovost morja. Ivana Božić, finančna menedžerka Dogus Group Hrvaška, pojasnjuje: "Vzorci se jemljejo prej, na več lokacijah, pred in med, torej vsakih nekaj dni."

Rezultati bodo najverjetneje znani do konca tedna, posebnih težav pa ne pričakujejo.

Kot pojasnjuje Peronja: "Po prenehanju dotoka takšne, recimo temu motne morske vode, se zbistri v 24 urah in ni posebnih sledi ali škode za okolje."

Morda bi bilo to treba rešiti drugače, saj to motno morje pride v pristanišče in bliža se turistična sezona in to ne bo lep prizor.A v gradbenem podjetju mirijo, da nameravajo z deli zaključiti ravno do prvega maja, ko v Zadru pričakujejo prvi letošnji val turistov.