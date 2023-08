Je zaradi množičnega turizma reka Soča preobljudena?

V Posočju se letos nadejajo prek milijona nočitev, številka pa bo zaradi deževnega julija nekoliko nižja od pričakovanj. Ob kljub vsemu pozitivnih trendih nočitev pa se soočajo z izzivi, ki jih te prinašajo. "Beležimo petodstotno povišanje glede na nočitve, vendar ko sem nastopil funkcijo, sem rekel, da število nočitev ne bo edini kazalec, ker imamo druge težave. Obremenjevanja okolja je preveliko, nered je prevelik, določene firme – tuje in domače – se ne držijo niti osnovnih pravil in to bo treba počasi začeti urejati," je bil jasen v. d. direktorja zavoda Dolina Soče Marko Miklavič.

Z dodatnimi informatorji so letos poostrili nadzor nad kampiranjem na črno, tega je več za kar tretjino. Kot je znano, se pripravlja tudi nov odlok o plovbi po Soči, ki bo zvišal cene. "Prav gotovo bo treba nekaj narediti s to našo Sočo, s tem odlokom. Ne more vse biti na vodi, kar sodi na vodo in kar ne," je prepričan tudi bovški župan Valter Mlekuž.