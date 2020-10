Je zdaj primeren čas za vlaganje v zlato?

Bo zlato tudi v prihodnje sijalo z enako lučjo?

Po mnenju analitikov večine investicijskih bank je odgovor - da! Soočamo se z zelo resnično možnostjo, da se Evropa znajde pod novim udarom virusa Covid-19. Poleg tega enačba vključuje ameriške predsedniške volitve, ki so v preteklosti že povzročile znatna nihanja na trgih, kar predstavlja dodatno negotovost in bi lahko povečalo povpraševanje po zlatu. Tudi napetosti med ZDA in Kitajsko ostajajo visoke, zlasti zato ker v prvi fazi trgovinskega sporazuma med obema velesilama še ni napredka.

Kar zadeva banke, se skoraj soglasno strinjajo glede vprašanja napovedi prihodnjega gibanja cene zlata. Goldman Sachs napoveduje, da bo letos zlato preseglo 2000 dolarjev za unčo in kmalu doseglo 2300 dolarjev. Podobno meni tudi JP Morgan. Najnovejšo napoved cene zlata je objavila družba Societe Generale, ki je septembra objavila, da v prvem četrtletju prihodnjega leta pričakuje povprečno ceno zlata v višini 2200 dolarjev.

Viri: Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal

