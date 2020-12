Je zdravstveni inšpektorat s 400 evri kaznoval brezdomca, ki je zunaj pil kavo?

V oči bode ena izmed odločb, ki jo je zdravstveni inšpektorat pomotoma in v nasprotju s pravili objavil na spletu. Kršitelj, ki so ga kaznovali s 400 evri, je zunaj pil kavo, si polnil telefon in kadil, beremo v odločbi, a naslov njegovega bivališča je naslov mariborskega centra za socialni delo, kar pomeni, da je možno tudi to, da je bila ta kaznovana oseba brezdomec. Ali je šlo res za brezdomca, smo vprašali inšpektorat, a odgovori so skopi.

"Inšpektor bo v konkretnem primeru vedno sam presodil glede na okoliščine, kako bo ukrepal. Je pa res, da se v nekaterih primerih ali pa v veliko primerih odločajo za opozorilo in šele če opozorilo ne zaleže, sledi globa. Načelo sorazmernosti in enakopravnosti velja za vse,"odgovarja zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškrc. PREBERI ŠE Nedopustna napaka inšpektorata: javno objavil osebne podatke kršiteljev Kot naslov stalnega bivališča lahko naslov Centra za socialno delo prijavijo žrtve kaznivih dejanj, ljudje, ki so se morali zateči v varne hiše, do leta 2017 pa so se tja prijavljali tudi brezdomci. In spomladi, pripoveduje direktorica mariborskega centra, se je zgodilo, da je inšpektorat pri njih poizvedoval o osebi, ki je bila včasih pri njih prijavljena."Ugotovila sem, da je za eno osebo v spomladanskem času dana poizvedba s strani inšpektorata, ampak ugotovili smo, da od leta 2012 ni bilo nobenih dogajanj, ničesar na centru v zvezi s to osebo," pojasnjuje Marjana Bravc, direktorica Centra za socialno delo Maribor. PREBERI ŠE Kralji ulice: 'Gospod je med sneženjem spal na klopci na Ljubljanskem gradu' Brezdomci v odlokih za zajezitev epidemije sicer ne spadajo med izjeme, a ministrstvo za notranje zadeve pravi: odloke je treba brati življenjsko. Tako bi, denimo zdaj, ko med 21. in 6. uro velja prepoved gibanja, brezdomci lahko bili izjema, dodajajo:"Z odlokom o začasni delni omejitvi gibanja je omejeno gibanje ljudi med 21. in 6.uro, razen za primere, ko gre za odpravljanje neposredne nevarnosti. Odlok je treba tolmačiti življenjsko, kar pomeni, da bi lahko šlo v primeru brezdomcev za izjemo." A ni nujno, da je v realnosti res tako, kajti pojavljajo se tudi drugi primeri, ki kažejo, da inšpektorji brezdomce kaznujejo. V Mariboru so pred časom oglobili brezdomca zaradi kajenja na ulici. V Luciji je brezdomec dobil 400 evrov globe, ker je bil po 21. uri še zunaj. "Ulica je dejansko njihov dom. Tem ljudem je treba dovoliti, da spijejo kavo v svojem domu. S tem, da pije kavo, da pokadi cigaret, verjetno nobenemu ne škodi oziroma nobenega ne ogroža,"poudarja direktorica. To je moje osebno mnenje, pove Bravceva in dodaja: "Spravljati se na najbolj ranljive, nikoli ni človeško."