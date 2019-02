Smeti v Limbušu ostajajo, ne inšpektor ne NIJZ ne bosta ukrepala

"Zaradi nečiste okolice in umazanega hleva se smrad širi po celotni ulici," so nam pred dnevi pripovedovali krajani Limbuša, katerih sosed že vrsto let na posestvu kopiči raznovrstno navlako in smeti .

"Ne morem odpreti oken, da bi prezračila hišo, ne morem delati na vrtu, ne morem posedati na balkonu, ker se nahajam v oblaku smradu. Kar nekajkrat sem zaradi tega tudi bruhala," je zgrožena ena najbližjih sosed, ki želi ostati anonimna.

Limbušani razmere, v katerih so prisiljeni živeti tudi sami, že vrsto let prijavljajo raznovrstnim institucijam, a pravih rešitev ni. Na pristojne smo se zato znova obrnili tudi mi in povprašali, kdaj se bo končno kaj premaknilo.

Cesta je v zasebni lasti, čiščenja očitno še ne bo tako kmalu

"Predmetna zadeva, ki je v naravi zelo enostavna, je s proceduralnega stališča, za vodenje inšpekcijskega postopka, precej zahtevna," so nam po tem, ko se je pri možakarju oglasil medobčinski inšpektor in ob pregledu ugotovil različne nepravilnosti pri odlaganju odpadkov, sprva sporočili iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor (MIRM). Dodali so, da bodo za manjšo količino komunalnih odpadkov in gnoj, odložen na bankino krajevne ceste, ter odstranitev zapuščenih vozil s ceste poskrbeli oni, in to v najkrajšem možnem času.

A očitno le ne bo šlo tako zlahka. Po njihovih podatkih je sporni objekt oddan v najem stranki, ki živi v Rušah in ki ni državljan Republike Slovenije. Cesta, ki poteka ob objektu in ob kateri je odložen gnoj, je kategorizirana, čeprav je v zasebni lasti. "Zaradi tega ima inšpekcija v skladu z odločbami Višjega sodišča RS zelo omejen manevrski prostor, saj Mestna občina Maribor (MOM) za to cesto ni uvedla nobenega postopka pridobitve ceste v javno oziroma občinsko last," so sporočili iz MIRM. Iz odločb, ki jih navajajo pa tako izhaja, da če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč za gradnjo ceste oziroma lastnika ni razlastila, je odlok o kategorizaciji javnih cest v neskladju z ustavo.