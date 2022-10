Je že čas za zamenjavo?

Skupna lastnost vseh različic modela Fiat Tipo je prostornost, izjemno velik prtljažni prostor in udobje ter ugodne in dostopne cene.

Katero različico Tipa boste izbrali, je odvisno od vašega življenjskega sloga. Če imate radi privlačno, mladostno vozilo, ki ponuja tudi sodobno tehnologijo in okolju prijazne motorje, potem je Tipo pravi sopotnik za vas. Pa naj bo to 5-vratna ali karavanska različica Station Wagon . In, če ste sodobna družina, ki išče družinskega križanca, s prepoznavnim in dinamičnim karakterjem, je različica Tipo Cross prava izbira, saj je v splošnem različica Cross zasnovana za zmogljivejše in drznejše. Že na prvi pogled je vozilo širše zaradi posebne oblike odbijačev ter obrob kolotekov in je občutno višje: kot pravi mestni križanec.

Ne glede na to, katero različico modela Tipo boste izbrali, se boste odpeljali z vozilom z italijansko dušo. Fiat tipo ima preoblikovano mrežo hladilnika, na kateri je izpostavljen nov logotip z napisom Fiat, ki je glavni izraz prenove. Žarometi so zdaj spredaj in zadaj opremljeni s tehnologijo LED: tako ne poudarjajo le linije vozila, temveč mu dajejo tudi sodobnejši videz ter povečujejo aktivno in pasivno varnost. Po zaslugi izboljšane vidljivosti in v skladu s prizadevanji za večjo trajnost v vsaki najmanjši podrobnosti, zmanjšujejo porabo električne energije vozila in s tem tudi izpuste CO2.